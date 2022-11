Lepida, aumenta il numero degli istituti nel Piano scuole connesse

Il Piano scuole connesse dell’Emilia Romagna

È ormai pronto l’addendum all’accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna, Lepida, Ministero dello sviluppo economico e Infratel per la realizzazione del Piano Scuole connesse dell’Emilia-Romagna, parte di un più generale Piano nazionale finanziato dalla Commissione europea.

L’addendum e l’aggiornamento del relativo piano operativo si sono resi necessari a seguito delle conseguenze prodotte dall’emergenza pandemica da COVID-19 e dalla più recente crisi energetica globale, eventi imprevedibili al momento della firma dell’accordo di programma firmato nella primavera del 2021, che hanno prodotto rilevanti impatti in termini di reperibilità di materiali, relativi costi e tempi di realizzazione delle varie attività di infrastrutturazione.

Viene confermato il contributo di circa 23,5 milioni di euro per la realizzazione del Piano, mentre le scuole oggetto dello stesso diventano 1.901, 9 in più rispetto al precedente.

La conclusione di tutte le attività di realizzazione del Piano è fissata al 30 giugno 2025 in particolare per le scuole in Comuni su cui è ancora in corso l’infrastrutturazione in fibra ottica degli edifici prevista nel Piano BUL a cura del concessionario Open Fiber.

Stato della connettività

In generale, le scuole già attivate a ottobre 2022 da Lepida con collegamenti a 1Gbps, su un totale di 3.105 sedi di attività scolastiche dalle materne statali alle superiori agli enti di formazione professionale e di istruzione superiore, risultano essere 1.800, di cui 1.650 connesse direttamente da Lepida e circa 150 connesse da altri Operatori.

A queste si sta via via aggiungendo il collegamento degli edifici scolastici di cui è stata acquisita la fibra ottica in IRU a lungo termine sino alla scuola da Operatori di Telecomunicazione a seguito di manifestazione di interesse.