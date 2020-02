Lepida si presenta all’appuntamento del 31 dicembre 2019 con 8.464 Access Point (AP) collegati alla rete “EmiliaRomagnaWifi wifiprivacy.it“, quasi raddoppiando l’obiettivo posto dall’Agenda Digitale regionale, che prevedeva l’attivazione di un hotspot WiFi ogni 1.000 abitanti entro il 2019.

Un risultato realizzato principalmente grazie alla stipula delle convenzioni con Unioni di Comuni e Aziende ospedaliere e sanitarie, attraverso le quali è stato possibile integrare nel sistema WiFi regionale reti costituite da centinaia, se non migliaia di AP.

L’approccio adottato prevede la stipula di una convenzione non onerosa con Lepida, che risponde alle esigenze normative del Codice delle Comunicazioni e fissa le condizioni tecniche alle quali viene garantita l’esperienza della navigazione in banda ultralarga sulla rete “EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it” in presenza di apparati e reti installati in autonomia dagli Enti.

La rete EmiliaRomagnaWiFi

A fianco di queste estensioni di rete, Lepida ha continuato a dispiegare punti WiFi sul territorio attraverso le diverse iniziative in corso: i bandi “EmiliaRomagnaWiFi”, grazie ai quali sono stati installati ad oggi oltre 1.100 dispositivi, grossi progetti come la copertura dello stadio di Cesena, le iniziative regionali quali “Adotta un punto WiFi”, una sponsorizzazione regionale per promuovere nuove interconnessioni, incrociando la digitalizzazione privata con quella pubblica, la copertura graduale delle sedi regionali (AGREA, ARL, ASTPC ecc.).

Lepida ha anche messo a disposizione oltre 300 cartelli informativi (e altrettanti sono disponibili e pronti al ritiro su richiesta degli Enti nella sede di Bologna). Molti avranno inoltre notato che in diversi casi, a fianco dell’SSID “EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it”, è comparso un nuovo identificativo di rete “wifi.italia.it”: si tratta di un’iniziativa svolta in intesa con il ministero dello Sviluppo economico e che prevede la sinergia tra la rete regionale e l’iniziativa nazionale.

Tra le iniziative pianificate nell’immediato futuro, infine, particolare rilievo assume il progetto, già avviato, di dotare di copertura WiFi gli impianti sportivi del territorio regionale oltre che le zone turistiche nella costa adriatica.

La copertura della linea costiera romagnola-ferrarese prevede di estendere in maniera progressiva i servizi di connettività WiFi già presenti sulla Rete Lepida alla nuova infrastruttura e di integrarla in un ecosistema di servizi digitali di accoglienza turistica.