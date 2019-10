Adotta un WiFi, continua la campagna Lepida in Emilia Romagna

C’è tempo fino alla fine di dicembre 2019. Ad oggi sono 80 i luoghi candidati dalle Pubbliche Amministrazioni sul territorio per l’attivazione di un hotspot. All’interno i link alle pagine web, della società in house della Regione, per info e indicazioni ai partecipanti.

A fine dicembre si chiuderà l’avviso pubblico relativo alla ricerca di sponsor per l’attivazione di punti WiFi pubblici. L’iniziativa permette di sfruttare l’accesso WiFi sul territorio regionale in modalità gratuita e senza necessità di autenticazione e si inserisce nel quadro delle azioni dell’Agenda Digitale per favorire la diffusione di Internet in mobilità.

Ad oggi sono 80 i luoghi candidati dalle Pubbliche Amministrazioni sul territorio della regione Emilia Romagna e quindi direttamente sponsorizzabili senza ulteriori passaggi con gli enti, visibili sul sito di Lepida all’indirizzo https://www.lepida.net/punti-wifi-pa.

Tramite un’apposita mappa è possibile localizzare i punti dove poter installare un hot spot WiFi. Lepida rende inoltre disponibile un servizio che rilascia il costo da sostenere nella sponsorizzazione prescelta: http://calcolatore.lepida.it.

Si ricorda che, laddove necessario, l’amministrazione, proprietaria finale dell’infrastruttura, deve mettere a disposizione gli strumenti necessari per consentire il rilegamento e l’alimentazione elettrica per gli opportuni switch ed access point.

Le imprese e i soggetti privati sono invitati a partecipare, aderendo alla sponsorizzazione che permette un notevole ritorno di immagine. Nei luoghi sponsorizzati viene affissa un’apposita targa di riconoscimento per il contributo all’iniziativa ed è possibile dare diffusione alla sponsorizzazione tramite propri canali di comunicazione. Per ogni informazione e chiarimento è possibile inviare una richiesta ad accounting@lepida.it.