Lepida ha continuato a supportare gli Enti Soci nel raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Investimento 1.2 della Misura 1 del PNRR. Dopo aver completato la migrazione di 400 servizi a IaaS (Infrastructure as a Service) nel 2023, sono stati trasferiti in sicurezza ulteriori 200 servizi, accompagnati da quasi altrettanti servizi aggiornati in modalità SaaS (Software as a Service).

Per soddisfare le esigenze di molti Comuni orientati verso soluzioni SaaS, Lepida ha realizzato un’integrazione funzionale tra alcune soluzioni applicative cloud di mercato e la propria infrastruttura Virtual Cloud Datacenter, qualificata nel Catalogo ACN.

Tra le migrazioni SaaS più significative per il numero di Enti coinvolti, si segnalano i servizi cloud qualificati ACN come “Procedura ComCloudLepida” di Datagraph e “Sicraweb EVO su Lepida” di Maggioli.

Si prevede che la maggior parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni coinvolti completi l’asseverazione entro il 2025. Sul fronte dell’Avviso Multimisura 1.2 per ASL/AO, sono stati candidati alla migrazione 181 servizi, con un’ampia adozione del trasferimento sicuro in modalità IaaS verso i quattro Datacenter regionali.

Questo approccio ha sfruttato una soluzione infrastrutturale consolidata e conforme ai requisiti del Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA di ACN, in vigore dal 1° agosto 2024.

Più della metà delle migrazioni previste è stata completata entro il 2024 e negli ultimi mesi dell’anno è stato avviato il processo di asseverazione per sei Aziende sanitarie.

