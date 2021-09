Una tecnologia che soddisfa una duplice esigente del nostro tempo: riciclare e riusare i materiali di scarto e potenziare la capacità delle fonti energetiche rinnovabili. I pavimenti solari ottenuti con plastica e vetro riciclati consentono di offrire alle città energia pulita per ricaricare auto e device elettrici, o per l’illuminazione pubblica e privata.

Pavimenti solari di plastica 100% riciclata

Un pavimento di pannelli solari rivestiti con plastica 100% riciclata per ottenere energia pulita e contribuire così alla transizione ecologica a partire dall’offerta di prossimità, sia di abitazioni, sia di spazi pubblici, ma anche per le normali strade attraversate dalle nostre auto e i mezzi pubblici, i parcheggi e le piste ciclabili.

La società ungherese Platio, che ha sviluppato questa tecnologia green, punta ad aumentare l’installazione di pannelli da pavimentazione in tutti i punti esposti al sole di un centro abitato, potenziando così la capacità del solare tradizionale che si trova sui tetti degli edifici.

“Il nostro prodotto non nasce per sostituire i tradizionali pannelli solari sul tetto – ha spiegato in un articolo di euronews.com il co-fondatore dell’azienda, Miklós Illyés – ma va inteso come sforzo complementare per offrire energia pulita là dove non è possibile ottenerla in altro modo”.

400 bottiglie di plastica per realizzare un metro quadrato di pavimento

Per realizzare un metro quadrato di questo pavimento a celle solari si riciclano circa 400 bottiglie di plastiche. La plastica, miscelata con il vetro (anch’esso riciclato) e altro materiale di scarto industriale, garantisce un prodotto finale molto resistente, adatto ad essere calpestato, agli urti e all’azione degli agenti atmosferici.

In questo caso, però, il valore aggiunto sta nel fatto che la plastica qui riciclata (e lavorata ad alte pressioni per realizzare mattoni speciali) non sarebbe utilizzabile in altri contesti industriali.

Una pavimentazione che, nonostante sia stata ideata per il semplice calpestio dei pedoni, potrebbe comunque essere impiegata come rivestimento delle strade cittadine per il traffico automobilistico.

“I nostri pannelli sopportano benissimo anche il peso di un camion pesante”, ha garantito Illyés.

Energia pulita per le città di oggi e le smart city di domani

Secondo l’azienda ungherese, inoltre, spostare l’installazione di pannelli solari a terra potrebbe risolvere altri problemi come ad esempio l’esposizione degli impianti sui tetti ai forti venti, alle intemperie e a fenomeni molto violenti come uragani e tornado.

Questo tipo di pannello solare da terra contribuirà infine all’illuminazione pubblica e privata, a ricaricare auto elettriche, veicoli elettrici di ogni tipo, dispositivi come smartphone e tablet magari nelle piazze pubbliche, nei parchi o lungo le principali aree pedonali e piste ciclabili di una città o di una smart city.