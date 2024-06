"La nostra posizione preliminare è che Apple non consente completamente l'indirizzamento degli utenti verso canali alternativi che non sia l'app store” ha affermato la vice presidente della Commissione europea con delega all'Antitrust Margrethe Vestager.

Le regole dell’App Store di Apple violano il Digital Markets Act (DMA) in quanto impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti.

Con queste motivazioni oggi la Commissione Europea ha informato Apple della sua opinione preliminare. Si tratta della terza indagine nei confronti dell’azienda di Cupertino.

“Oggi è un giorno molto importante per l’efficace applicazione del Dma: abbiamo inviato i risultati preliminari ad Apple. La nostra posizione preliminare è che Apple non consente completamente lo steering” ha affermato la vice presidente della Commissione europea con delega all’Antitrust Margrethe Vestager. Con il termine “steering” si intende la possibilità di indirizzamento degli utenti verso canali alternativi. Vestager ha aggiunto: “La direttiva è fondamentale per garantire che gli sviluppatori di app siano meno dipendenti dagli app store dei gatekeeper e che i consumatori siano consapevoli di offerte migliori”.

La Core Technology Fee di Apple viola il Digital Markets Act

Nel dettaglio, secondo il Dma, gli sviluppatori che distribuiscono le loro app tramite l’App Store di Apple dovrebbero essere in grado, gratuitamente, di informare i propri clienti su possibilità di acquisto alternative più economiche, indirizzarli verso tali offerte e consentire loro di effettuare acquisti.

La nuova indagine aperta oggi – la terza – riguarda la non conformità nei confronti dei nuovi termini contrattuali di Apple per gli sviluppatori come condizione per accedere ad alcune delle nuove funzionalità consentite dal Dma, in particolare la fornitura di app store alternativi o la possibilità di offrire un’app tramite un canale di distribuzione alternativo. Apple ha finora mantenuto la possibilità di sottoscrivere le condizioni precedenti, che non consentono affatto canali di distribuzione alternativi.

In particolare, nel mirino ci sono la cosiddetta Core Technology Fee di Apple, in base alla quale gli sviluppatori di app store e app di terze parti devono pagare una tassa di 0,50 euro per ogni app installata. E anche il “percorso multi-step” che l’utente di Apple deve compiere per scaricare e installare app store o app alternative sugli iPhone. Infine, i requisiti che gli sviluppatori devono rispettare per offrire app store alternativi o di distribuire direttamente app dal web sugli iPhone.

DMA: cosa cambia per le big tech

Dal 7 marzo 2024 Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta e Microsoft – devono conformarsi al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea.

La legge è progettata per aprire i servizi digitali “core” per rendere più semplice ed economico per i rivali più piccoli accedere ai dati o competere sulle piattaforme Big Tech.

Le aziende tecnologiche ora devono chiedere il consenso degli utenti per condividere i dati inseriti in un servizio con un altro che gestiscono. Meta ha già iniziato a lanciare pop-up per Facebook e Meta. Ha ritardato il lancio nell’UE del suo servizio di social media Threads – progettato per competere con X (ex Twitter) – perché inizialmente richiedeva agli utenti di registrarsi con un login da un altro dei marchi dell’azienda.

Google chiede agli utenti di scegliere con quali servizi condividere i propri dati e ce ne sono molti: Ricerca, YouTube, Annunci, Google Play, Chrome, Google Shopping e Google Maps.

Il colosso della ricerca avverte gli utenti che potrebbe non piacergli poiché l’esperienza sarà “meno personalizzata”. Ciò significa che le diverse piattaforme non sempre avranno i dati personali per fornire consigli – e pubblicità mirata – agli utenti che conoscono.

3. I risultati di ricerca di Google aggiungeranno una nuova casella “carosello” con annunci provenienti da siti di confronto dei prezzi quando cerchi un hotel. Ciò imita ciò che gli utenti europei già vedono su Google Shopping quando cercano un prodotto, ottenendo immediatamente foto di prodotti simili che potrebbero voler acquistare.

La nuova funzionalità è il modo suggerito da Google per rispettare il divieto DMA di favorire i propri servizi. Il mese scorso l’azienda ha iniziato a testare questi caroselli in Germania, Francia, Repubblica Ceca e Regno Unito.

4. Apple ha resistito a lungo alle richieste degli sviluppatori di giochi di poter vendere app all’interno del loro universo di gioco. Cita la sicurezza che può offrire quando ha il controllo totale sulle app del suo App Store poiché le app non autorizzate potrebbero essere un vettore per i criminali informatici. I critici hanno affermato che Apple vuole anche mantenere uno stretto controllo su come guadagna dagli sviluppatori che si affidano ai suoi dispositivi e software per venderli agli utenti iPhone.

