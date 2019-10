La gara nella città eterna vista in diretta da 37 milioni di spettatori in tutto il mondo quest'anno. Un evento che crea occupazione e attira turismo: 27 mila spettatori sul circuito, 14 mila camere di albergo prenotate. Il Comune di Roma pensa a prolungare gli accordi con ABB Fia per altri E-Prix.

Negli ultimi cinque anni la Formula E, cioè la versione a motore 100% elettrico della Formula Uno, ha conquistato appassionati e pubblico, sia in rete, sia in tv. La crescita di audience è stata rapida e generalizzata, grazie soprattutto al lavoro fatto sui social, dove i bolidi elettrici hanno visto aumentare i propri fan del 212% nell’ultima edizione della manifestazione sportiva.

Durante le 13 gare della Formula Uno 2018-2019, si sono registrati 411 milioni di telespettatori unici (+24% sulla stagione precedente), circa 400 mila gli spettatori che hanno assistito alle sfide direttamente sui circuiti, più di 450 mila utenti iscritti al canale YouTube.

Un grande successo che sembra dover aumentare in questa nuova stagione 2019-2020, che prenderà il via i prossimi 22 e 23 novembre, con il doppio appuntamento dell’E-Prix SAUDIA Diriyah. L’ABB FIA Formula E Championship 2019-2020 prevede 14 gare in 12 città di quattro continenti.

Un campionato, quello che si sta per aprire, definito dal nuovo Amministratore Delegato della Formula E, Jamie Reigle, come il più competitivo di sempre.

Le novità EQ Porsche e Mercedes-Benz nel paddock daranno vita ad una griglia di partenza molto agguerrita, con 12 team che si affronteranno per le strade delle città più progressiste ed elettriche del mondo.

Cresce intanto l’attesa per l’esordio dei test prestagionali sul circuito Ricardo Tormo a Valencia, in Spagna, dal 15 al 18 ottobre 2019.

Il 4 aprile si correrà l’E-Prix di Roma 2020.

Uno studio Sgm Insight ha calcolato il giro di affari della Formula E nella Capitale, stimato in 62 milioni di euro.

La diretta televisiva dell’E-Prix romano è stata seguita da quasi 37 milioni di spettatori di 179 Paesi nel mondo.

Un dato sorprendente, frutto di un gran flusso di turisti e appassionati, di camere di albergo prenotate, di ristoranti, servizi e trasporti. I numeri raccolti dal Report sull’evento Romano della Formula Elettrica: 27 mila spettatori paganti sul circuito, circa 6 mila membri degli staff ufficiali, 14 mila camere di albergo occupate, 4,5 milioni di euro spesi dai turisti, 280 nuovi posti di lavoro.

Di questi giorni la notizia che il Comune di Roma ha approvato una mozione che impegna la città a prolungare gli accordi con ABB FIA Formula E anche per i prossimi anni.



Per la cronaca, la Formula E 2018-2019 è stata vinta dal pilota francese Jean-Éric Vergne su monoposto cinese DS Techeetah.