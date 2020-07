“Le piattaforme della PA e delle scuole siano pubbliche e open source?” è questo il titolo dell’Executive Webinar di Key4biz in live streaming oggi dalle ore 17. Sarà analizzata la proposta della senatrice Maria Laura Mantovani (M5S): “Nelle applicazioni della PA che implicano il trattamento di dati personali, in particolare nella scuola, si dovrebbe vietare per legge l’uso di prodotti dei quali non sia conosciuto il codice sorgente”.

Ieri in audizione il Garante privacy, Antonello Soro, ha dichiarato: “Con specifico riferimento ai minori, Meglio il registro elettronico che piattaforme cinesi o americane. È bene che l’Italia si doti di una sua infrastruttura pubblica: non possiamo vivere appoggiandoci alle piattaforme cinesi o americane, il cui livello di protezione dei dati è affidato al buon cuore”.

Gli ospiti dell’Executive Webinar

Durante l’Executive Webinar, Key4biz ne discute con:

Maria Laura Mantovani , senatrice M5S

, senatrice Massimo Carboni , CTO Rete GARR

, CTO Rete Prof. Cesare A. Massarenti

Gianluca Mazzini , DG Lepida ScpA

, DG Alessandro Civati , AD Lirax

, AD Michele Zunino , AD Netalia

, AD Giacomo Tesio, Senior Software Engineer

Come seguire l’Executive Webinar di Key4biz

