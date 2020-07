Audizione del Garante privacy, Antonello Soro: “È bene che l'Italia si doti di una sua infrastruttura pubblica: non possiamo vivere appoggiandoci alle piattaforme cinesi o americane, il cui livello di protezione dei dati è affidato al buon cuore”. Domani ore 17 Executive Webinar di Key4biz per l’open source nelle scuole.

Durante il lockdown il ministero dell’Istruzione, sul proprio sito, ha indicato per la didattica a distanza 3 piattaforme:

Google Suite for Education,

Suite for Education, Office 365 Education A1 di Microsoft e

e Weschool di TIM

E sappiamo che insegnanti e studenti hanno utilizzato ampiamente anche Zoom.

Oggi il Garante privacy, Antonello Soro, nel corso dell’audizione sulla didattica a distanza davanti alla Commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza ha ribadito alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che è meglio preferire il registro elettronico alle piattaforme americane e cinese.

Ecco il motivo.

“Con specifico riferimento ai minori, abbiamo posto all’attenzione del ministro dell’Istruzione l’esigenza di una svolta nel ricorso alle piattaforme in generale. Dicendo che intanto forse è più prudente utilizzare il registro elettronico, che pure non è privo di problemi: fra il registro elettronico e la piattaforma di una multinazionale di cui non si sa nulla è meglio nel presente dare indicazioni perché le scuole ricorrano tutte le volte che è possibile al primo”, ha affermato il Garante Soro, nel corso dell’audizione.

Soro: “Italia si doti di piattaforma pubblica gestione dati. Non possiamo continuare ad appoggiarci a strutture cinesi o americane”

“Ora il tema vero e più importante”, ha proseguito Soro, “è quello di una piattaforma pubblica italiana che si faccia carico di mettere insieme risorse e competenze: per dati delicatissimi come quelli dei minori, ma anche per dati come quelli della salute o del fisco l’esfiltrazione rappresenta una facile rapina. Ed è bene che l’Italia si doti di una sua infrastruttura, auspicabilmente nell’ambito di una cooperazione anche europea, ma in ogni caso non possiamo vivere appoggiandoci alle piattaforme cinesi o americane di cui non sappiamo assolutamente niente. Il cui livello di protezione dei dati è affidato al buon cuore. Ecco perché da tempo stiamo ponendo il problema della realizzazione di una piattaforma pubblica italiana che metta insieme risorse e competenze”, ha concluso il Garante per la Privacy, Antonello Soro.

Maria Laura Mantovani e Bianca Laura Granato (M5S): “Per didattica a distanza puntare su open source”

“Concordiamo con le parole del Garante privacy. Non a caso dall’inizio dell’emergenza abbiamo indicato, anche con un Odg approvato al Decreto Scuola, che la direzione che appare più corretta dal punto di vista etico è rappresentata dal software libero, che permette di evitare la “monetizzazione” dei dati personali degli utenti, soprattutto in questo ambito in cui sono coinvolti principalmente i minori. Per questo, come ha detto Soro ‘non possiamo vivere appoggiandoci alle piattaforme cinesi e americane di cui non sappiamo assolutamente niente’, ma occorre puntare sull’open source, come richiesto dalla comunità degli informatici italiani”.

Così in una nota le senatrici del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani, membro della commissione parlamentare infanzia e adolescenza e Bianca Laura Granato, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione.

