Le infrastrutture di Inwit per le smart cities e la mobilità sostenibile  

Le infrastrutture digitali e condivise di INWIT sono centrali per la costruzione delle smart city, in particolare sul fronte della mobilità sostenibile. Il tema è stato approfondito nel corso della tavola rotonda “Le infrastrutture digitali e condivise per il futuro della mobilità sostenibile e delle smart cities” organizzata dalla digital infrastructure company italiana in partnership con CEOforLIFE, a cui hanno partecipato vari player del settore. Obiettivo dell’incontro è accelerare la realizzazione di progetti dedicati ad abilitare una connettività sempre più avanzata per la realizzazione delle smart city.

“La digitalizzazione è la chiave per dar vita a città sempre più moderne e interconnesse. Le infrastrutture digitali e condivise di INWIT, diffuse capillarmente anche nei centri urbani, consentono di sfruttare tutte le potenzialità del 5G e di abilitare servizi innovativi, performanti, affidabili e alla portata di tutti. Questo permette di connettere persone e oggetti, sempre e ovunque anche in mobilità, supportando in modo efficiente gli operatori di telecomunicazione”, ha dichiarato Lucio Golinelli, Direttore Commerciale di INWIT.

“Le nostre infrastrutture digitali e condivise rivestono un ruolo strategico nell’abilitare il 5G nelle nostre città, trasformandole in smart city, non solo più connesse e all’avanguardia, ma anche più sostenibili. Grazie al nostro ecosistema di infrastrutture indoor e outdoor soddisfiamo il fabbisogno crescente di connettività e di soluzioni smart con un modello di business ‘intrinsecamente sostenibile’ che garantisce uno sviluppo più efficiente lungo tutta la catena del valore e coniuga efficienza industriale, economica, sociale e ambientale”, ha detto Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT

