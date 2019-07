L’Australia vuole creare un organo di controllo per Facebook e Google

Il nuovo organo di controllo proposto dall’Australian Competition and Consumer Commission, l’autorità Antitrust dell’Australia, sarebbe in grado di tenere inchieste pubbliche per cinque anni e costringere le aziende tecnologiche a fornire informazioni pertinenti sul proprio funzionamento.

L’Australian Competition and Consumer Commission, l’autorità Antitrust dell’Australia, proporrà di istituire il primo ufficio al mondo di ‘controllo’ per i giganti del web.

Secondo l’ACCC questa nuova divisione di controllo per le piattaforme digitali avrebbe la responsabilità di “sollevare il velo” sui mercati pubblicitari e sugli algoritmi utilizzati in modo particolare da Facebook e Google.

Questi suggerimenti sono stati evidenziati nel report di 623 pagine pubblicato venerdì dal tesoriere australiano Josh Frydenberg e dal ministro delle comunicazioni Paul Fletcher.

News: Holistic, dynamic reforms needed to address dominance of digital platforms https://t.co/X24I1s6KO3 — ACCC (@acccgovau) July 26, 2019

Le raccomandazioni

Le 23 raccomandazioni – che abbracciano le leggi sulla concorrenza, la tutela dei consumatori, la regolamentazione dei media e la legge sulla privacy, riflettendo l’intersezione di questioni derivanti dalla crescita delle piattaforme digitali che il governo australiano deve ora decidere se applicare – costituirebbero uno dei regimi di applicazione più severi al mondo.

Secondo quanto afferma il rapporto, la divisione sarebbe in grado di tenere inchieste pubbliche per cinque anni e costringere le aziende tecnologiche a fornire informazioni pertinenti sul proprio funzionamento per capire meglio le dinamiche.

Le indagini esaminerebbero l’offerta di servizi pubblicitari, se vi sia sufficiente trasparenza sui prezzi applicati e se vi sia sufficiente concorrenza sul mercato.

Le piattaforme saranno inoltre tenute a sviluppare un codice di condotta per garantire che le aziende di notizie siano trattate in modo equo e trasparente e che ricevano tempestivamente notifiche sulle modifiche al ranking delle notizie. Il codice dovrebbe anche coprire i negoziati tra le piattaforme e le imprese di notizie sulla condivisione delle entrate derivanti dalla pubblicità, ha affermato l’ACCC.

Il resoconto dell’Australian Competition and Consumer Commission

Il rapporto afferma che 19,2 milioni di australiani hanno utilizzato Google ogni mese, 17,6 milioni hanno utilizzato YouTube (di proprietà di Google), 17,3 milioni di Facebook e 11,2 milioni di Instagram (di proprietà di Facebook). Per ogni 100 dollari spesi in pubblicità online, 47 dollari sono andati a Google, 24 a Facebook e 29 al resto.

L’ACCC ha inoltre raccomandato che le piattaforme digitali siano tenute ad attuare un codice di condotta per disciplinare il modo in cui hanno gestito i reclami sulla diffusione di informazioni inesatte, che sarebbero state registrate e applicate da un regolatore indipendente come l’Australian Communications and Media Authority.

La legge sulla privacy dovrebbe essere aggiornata per offrire agli utenti un maggiore controllo sulle loro informazioni personali, la possibilità di spostare i dati da una società all’altra, di farli distruggere e di richiedere maggiori livelli di consenso da parte degli utenti prima che le informazioni personali vengano raccolte, rapporto raccomandato.

“Non c’è altra scelta che istituire il giusto regime normativo e legislativo per proteggere la privacy del pubblico“, ha dichiarato Frydenberg durante la presentazione. “Ciò che questo rapporto rileva è che così tanti dati personali vengono raccolti senza il consenso informato.“

Facebook

Dopo la multa a Facebook da parte dell’FTC di 5 miliardi di dollari per lo scandalo di Cambridge Analytica, il report indica al governo australiano di attuare le raccomandazioni della Commissione di riforma della legge australiana e di introdurre un illecito legale per gravi violazioni della privacy.

Altre raccomandazioni includono il finanziamento dei contribuenti per il giornalismo locale e le organizzazioni di alfabetizzazione mediatica e la donazione a organizzazioni senza scopo di lucro impegnate nel giornalismo di interesse pubblico deducibile dalle tasse.

“Siamo molto preoccupati del fatto che le attuali politiche sulla privacy offrano ai consumatori l’illusione del controllo, ma invece sono esenzioni quasi legali che offrono alle piattaforme digitali un ampio potere discrezionale su come possono utilizzare i dati dei consumatori”, ha affermato Rod Sims, presidente dell’ACCC.

Sims ha affermato, tuttavia, che il rapporto è “l’inizio di un lungo viaggio” e che il disinvestimento non potrebbe essere escluso in futuro.

Adesso le proposte della Accc saranno soggette a un processo di consultazioni pubbliche di 12 settimane, prima che il governo australiano prenda in mano il dossier.

