L’euro digitale potrebbe arrivare presto, ma non prima di due anni, ha annunciato in un tweet la Presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde. La valuta digitale europea, infatti, sarà sottoposta a indagine per valutarne sicurezza, facilità di utilizzo e capacità di soddisfare le attese dei cittadini.

Nel tweet si legge: “Noi della Bce dobbiamo essere pronti ed avere a disposizione questa tecnologia per rispondere alle esigenze delle persone. Questo è il motivo per cui stiamo avviando un’indagine di due anni sull’euro digitale”.

We @ecb believe that we should be ready and have the technology available to respond to people’s demands. That’s why we are launching a two-year investigation into a digital euro.



