La Commissione europea ha proposto giovedì di dare un periodo di sei mesi agli Stati membri per l’implementazione progressiva del nuovo sistema di frontiere digitali dell’Unione europea, il cosiddetto Entry-Exit System (SES), per garantire che funzioni “senza intoppi” fin dal primo giorno e per sapere “chi entra e chi esce” dall’UE.

La proposta dell’esecutivo UE deve ora essere approvata dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento europeo, che il vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, ha esortato a farlo “rapidamente”.

Obiettivo sapere chi entra e chi esce dai confini della Ue

Una volta implementata, l’UE avrà il “sistema di controllo delle frontiere digitali più moderno al mondo” e sarà una “pietra miliare importante negli sforzi dell’Unione per migliorare la sicurezza delle frontiere, sapendo chi entra e chi esce dal territorio dell’Unione”, ha aggiunto Virkkunen. “Dobbiamo sapere chi entra e chi esce dall’UE”, ha sottolineato il Commissario per gli Affari interni e le migrazioni Magnus Brunner, per il quale il sistema di ingresso e uscita è “un passo importante verso una gestione delle frontiere più integrata e completa”.

Consentire agli Stati membri di incorporare gradualmente il nuovo sistema, che originariamente era previsto entrasse in vigore alla fine di quest’anno, garantirà che funzioni senza intoppi fin dal primo giorno in cui sarà pienamente operativo in modo “fluido e sicuro”, hanno sottolineato Virkkunen e Brunner.

Operazione complessa

L’implementazione di questo sistema IT su larga scala è un’operazione complessa e non si possono escludere completamente ritardi, motivo per cui la Commissione europea propone questa implementazione progressiva in un periodo di sei mesi.

In pratica, ciò significa che tutti gli Stati membri inizieranno a utilizzare il sistema dal primo giorno in uno o più valichi di frontiera, iniziando con almeno il 10% degli attraversamenti di frontiera e raggiungendo la registrazione completa di tutte le persone entro la fine del periodo di sei mesi.

Durante questo periodo, i dati dei viaggiatori saranno registrati elettronicamente soltanto alle frontiere in cui il sistema sarà operativo. Allo stesso tempo, i passaporti continueranno a essere timbrati a tutte le frontiere.

La proposta odierna introduce anche la possibilità di sospendere temporaneamente le operazioni del sistema in caso di guasti tecnici o altre interruzioni alle frontiere, per evitare lunghi periodi di attesa.

Questa è la “pietra angolare” dell’architettura di interoperabilità che consentirà a tutti i sistemi di informazione e sicurezza delle frontiere di comunicare tra loro, ha affermato la Commissione.

Nello specifico, il SES è un sistema informatizzato automatizzato che registra i cittadini di paesi terzi che viaggiano per un soggiorno di breve durata ogni volta che attraversano le frontiere esterne di uno qualsiasi degli Stati membri dell’UE e dei paesi associati a Schengen.

Cosa fa il sistema costato 480 milioni in quattro anni

Il sistema registrerà digitalmente il nome della persona, il documento di viaggio, i dati biometrici come impronte digitali e immagini facciali acquisite e la data e il luogo di ingresso e uscita. Registrerà anche i dinieghi di ingresso. Si tratta di un sistema informatico all’avanguardia, la cui implementazione è costata 480,2 milioni di euro in quattro anni, che registrerà digitalmente l’ingresso e l’uscita, i dati del passaporto, le impronte digitali e le immagini facciali dei cittadini di paesi terzi che viaggiano per soggiorni di breve durata in uno qualsiasi degli Stati membri dell’UE e associati a Schengen, ha ricordato l’esecutivo dell’UE in una dichiarazione.

L’obiettivo è facilitare i viaggi, modernizzare la gestione delle frontiere esterne, ridurre le frodi di identità e consentire l’identificazione di coloro che hanno superato il periodo di soggiorno consentito dal visto, rafforzando al contempo la sicurezza dell’area Schengen, ha aggiunto Bruxelles. Consentirà inoltre l’automazione dei controlli alle frontiere, velocizzerà gradualmente le procedure di frontiera e migliorerà l’esperienza dei viaggiatori.

