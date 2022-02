Le giuste decisioni si prendono solo avendo le giuste informazioni a disposizione. Questo vale per tutti, anche per i comuni che stanno vivendo la trasformazione verso la sostenibilità. Una trasformazione che noi di Enel X vogliamo semplificare grazie ai nostri Open City Index.

La città del futuro

La città del futuro ha già un nome ed è già qui: smart city, “città intelligente”, centri urbani che impiegano gli strumenti della digitalizzazione per erogare servizi a misura di cittadino, pensati e applicati in base alle loro nuove esigenze. Esigenze che possono essere riassunte in due concetti, da sempre al centro del lavoro di Enel X: efficienza e sostenibilità.

Efficienza e sostenibilità non sono più opzioni in un mondo in cui il 70% delle emissioni di gas serra a livello globale è prodotto dai centri abitati e in cui, entro il 2050, circa il 68% della popolazione mondiale vivrà in insediamenti urbani (secondo i dati delle Nazioni Unite). Il cittadino di oggi è sensibile e attento a queste tematiche. Vuole servizi che gli siano effettivamente utili, che gli migliorino la vita, e allo stesso tempo vuole vivere in una città che sia sostenibile dal punto di vista energetico.

Dati accessibili per comuni sostenibili

Le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere la strada della sostenibilità energetica hanno bisogno di dati e informazioni affidabili e aggiornati. Il primo strumento sviluppato da Enel X per rendere tali informazioni accessibili è stato City Analytics, che aiuta le PA a pianificare e ottimizzare mobilità, sicurezza e accoglienza turistica.

In seguito, per supportare le comunità locali di Italia, Spagna e Brasile durante l’emergenza pandemica, abbiamo ideato e sviluppato City Analytics Mobility Map, una mappa interattiva che ha permesso ai comuni di visualizzare gratuitamente le variazioni giornaliere della mobilità.

Il passo successivo è stato valorizzare l’enorme quantità di Open Data disponibili. Questi dati, malgrado siano aperti e pubblici, sono frammentati sul territorio in più fonti e disomogenei per formato, risultando nei fatti poco accessibili. Per superare questa impasse, Enel X ha messo a punto due ulteriori indicatori, complementari fra loro: Enel X Circular City Index e 15 Minute City Index.

Enel X: il partner della trasformazione

In collaborazione con Università di Siena, l’IMT Lucca e Università di Firenze, Enel X ha sviluppato due indicatori gratuiti per tutti i comuni italiani:

Enel X Circular City Index . L’indicatore permette di valutare la circolarità urbana di un comune e di incrementarne il livello individuando le aree di miglioramento.

. L’indicatore permette di valutare la circolarità urbana di un comune e di incrementarne il livello individuando le aree di miglioramento. 15 Minute City Index. Fornisce le informazioni per implementare una pianificazione urbana basata sulla prossimità: fare in modo che i cittadini abbiano i servizi essenziali nell’arco di 15 minuti a piedi o in bicicletta.

Utilizzando questi due indici, le PA potranno avere maggior consapevolezza delle aree di miglioramento, pianificare infrastrutture che migliorino la sostenibilità delle città e, al tempo stesso, erogare servizi che siano effettivamente pensati per rispondere alle necessità reali dei cittadini. I quali cittadini, a loro volta, possono informare le pubbliche amministrazioni di cosa hanno bisogno e di cosa dovrebbe essere migliorato, innescando così un circolo virtuoso.