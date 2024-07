La tesina di Leonardo (terza media) su Alan Turing, pioniere dell’AI: ecco perché

L’intelligenza artificiale raccontata dalla Generazione AI: al via il contest di Asc27. Key4biz pubblica le tesine degli studenti. Il contest è aperto a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori che hanno scelto l’Intelligenza Artificiale come tema della loro tesina. Il 30 settembre l’annuncio dei vincitori.

Perché Alan Turing è considerato uno dei padri dell’informatica per la sua ‘’macchina di Turing’’, e anche pioniere dell’Intelligenza Artificiale? E perché il logo di Apple è una mela morsicata? Per chi non lo sapesse, può trovare le risposte, scritte in modo semplice, ma esaustivo, nella tesina di terza media di Leonardo, della scuola “Silio Italico” di Napoli. Questa è la seconda tesina che Key4biz pubblica dal contest organizzato dalla Asc27, startup italiana tra i leader nel settore.

Questo è uno dei motivi per i quali Key4biz è media partner dell’iniziativa. Inoltre, sosteniamo il contest perché ha il merito di dare voce alla Generazione AI, ai giovani dagli 11 ai 19 anni che usano l’intelligenza artificiale generativa per studiare e formarsi, per comporre musica e anche per fare i compiti a casa più velocemente. Sono i protagonisti di quest’era dell’AI: siamo sicuri che le loro tesine vadano ad alimentare correttamente nel nostro Paese la cultura sull’intelligenza artificiale. Sono coloro che ne vivranno maggiormente l’impatto positivo e negativo nei prossimi anni e, allo stesso tempo, smanettando con l’AI grazie a idee e competenze andranno a plasmare il futuro.

È bello vedere come l’intelligenza artificiale venga raccontata con gli occhi di questi ragazzi.

La macchina di Turing era il primo computer ‘’astratto’’

Ritorniamo Turing. Leonardo nella sua tesina scrive:

A soli 24 anni pubblicò la sua opera ‘’On Computable Numbers’’ in cui presentò una macchina di calcolo logico in grado di eseguire qualunque calcolo matematico purché rappresentabile come un algoritmo. La macchina di Turing era il primo computer ‘’astratto’’.

Alan Turing è considerato uno dei padri dell’informatica per la sua ‘’macchina di Turing’’, ma anche pioniere dell’Intelligenza Artificiale. Infatti nel 1950 pubblicò sulla rivista Mind l’articolo ‘’Computing Machinery and Intelligence’’ nel quale si domandava se una macchina fosse in grado di ‘’pensare’’. Per spiegare la sua idea di ‘’Intelligenza Artificiale’’, Turing descrisse un esperimento che chiamò ‘’The Imitation Game’’: tre persone vengono isolate in stanze diverse e una (il giudice) deve indovinare il sesso delle altre due basandosi solo su risposte scritte, non necessariamente sincere, alle sue domande. Sostituendo una delle due persone con una macchina, esce fuori quello che oggi è conosciuto come Test di Turing.

Il test di Turing

La finalità del Test di Turing è quella di scoprire se una macchina è in grado di ‘’pensare’’, cioè se è ‘’intelligente’’.

Perché secondo gli storici, il lavoro di Turing accorciò la II guerra mondiale di almeno 2 anni?

Nel 1938 fu inserito dai Servizi Segreti inglesi nel gruppo di Bletchley Park per partecipare ad un progetto top-secret denominato ‘’Progetto Ultra’’. Il gruppo di Bletchley Park era composto da matematici e crittografi e il loro compito fu quello di decifrare, durante la seconda guerra mondiale, i codici tedeschi elaborati con Enigma.

Questa era una complessa macchina che trasformava le parole in sequenze di lettere senza senso. Il codice che ne risultava poteva essere decifrato solo con un’altra macchina Enigma e con un chiave di configurazione che cambiava ogni 24 ore.

Il gruppo di lavoro di Turing riuscì a decifrare il codice attraverso la progettazione e costruzione della macchina The Bombe, permettendo così agli Alleati di conoscere in anticipo le mosse dei tedeschi. Secondo gli storici, il lavoro di Turing accorciò la guerra di almeno 2 anni ma restò segreto fino agli anni ’70.

Perché il logo di Apple è una mela morsicata

