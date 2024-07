Nonostante non siano guru dell’intelligenza artificiale, si impara qualcosa nel leggere le prime tesine inviate al contest “gIAda: Generation AI”, inaugurato da Asc27, startup italiana tra i leader nel settore. Questo è uno dei motivi per i quali Key4biz è media partner dell’iniziativa. Inoltre, sosteniamo il contest perché ha il merito di dare voce alla Generazione AI, ai giovani dagli 11 ai 19 anni che usano l’intelligenza artificiale generativa per studiare e formarsi, per comporre musica e anche per fare i compiti a casa più velocemente. Sono i protagonisti di quest’era dell’AI: siamo sicuri che le loro tesine vadano ad alimentare correttamente nel nostro Paese la cultura sull’intelligenza artificiale. Sono coloro che ne vivranno maggiormente l’impatto positivo e negativo nei prossimi anni e, allo stesso tempo, smanettando con l’AI grazie a idee e competenze andranno a plasmare il futuro.

È bello vedere come l’intelligenza artificiale venga raccontata con gli occhi di questi ragazzi.

“Ci ha colpito la precisione, il lavoro di ricerca svolto, il filo logico che è stato seguito”, racconta Nicola Grandis, CEO di Asc27. “Ci ha colpito vedere con i nostri occhi”, aggiunge, “che ragazzi tredicenni cresceranno con una comprensione della materia che talvolta supera quella che incontriamo sui tavoli dei professionisti. Ci ha stupito l’impronta creativa e la razionalità con cui un tema-hype come l’AI viene trasposto in un lavoro di studio da parte di ragazzi che saranno in grado di vivere e convivere con questa nuova materia”.

La prima tesina pubblicata su Key4biz

La prima partecipante al contest ha “l’intelligenza artificiale nel nome”, si chiama Giada, 13 anni, da qui il nome al concorso “gIAda: Generation AI”.

Key4biz oggi pubblica proprio la tesina di Giada e nei prossimi giorni tutte le altre: Asc27 le raccoglierà e ne farà dei contenuti elaborati dai suoi migliori modelli di AI.

Il contest è aperto a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori che hanno scelto l’Intelligenza Artificiale come tema della loro tesina.

Giuria e Voti Pubblici: La tesina sarà valutata da una giuria di esperti di ASC27. Inoltre, i voti ottenuti dal pubblico saranno conteggiati e contribuiranno alla selezione dei vincitori.

Criteri di Valutazione: Le tesine saranno valutate in base alla qualità della ricerca, originalità delle idee e connessioni, chiarezza dell’esposizione, creatività e potenziale impatto.

Premiazione

Le migliori tesine saranno premiate con la creazione di un contenuto completamente nuovo realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale di Asc27, che rilascerà anche un attestato.

Invitiamo tutti i ragazzi e i genitori a inviare il loro lavoro, a votare la tesina preferita e a condividerla sui social con l’hashtag #gIAdaGenerationAI.

Il sito web del contest “gIAda: Generation AI”, dove è possibile anche votare la tesina preferita: https://asc27lab.com/come-funziona-il-contest-giada/

Date da tenere a mente

15 settembre: scadenza partecipazione

25 settembre: chiusura delle Votazioni

30 settembre: annuncio vincitori

