La ‘tassa su Internet’ costringe Twitch a chiudere in Corea del Sud

Twitch, il popolare sito di streaming di proprietà di Amazon, costretta a chiudere i battenti in Corea del Sud a causa dei costi proibitivi dovuti alla network fee imposta dagli Isp ai content provider per il traffico di rete.

Twitch, la piattaforma online controllata da Amazon, ha annunciato di aver chiuso i battenti in Corea del Sud. Una decisione estrema dettata dai costi eccessivi per operare nel paese asiatico, dove per le piattaforme estere è in vigore una particolare “tassa su Internet” che prevede extra pagamenti per il traffico generato.

In soldoni, le telco coreane hanno convinto il regolatore ad applicare una sovrattassa loro destinata ai content provider e agli edge provider per consentire che il traffico arrivasse ai consumatori finali.

Il modello coreano ricalca il fair share

Il cosiddetto modello coreano ricalca nei fatti il ‘fair share’ tramontato in Europa dopo la recente consultazione pubblica.

In un post sul blog aziendale, il Ceo di Twitch Dan Clancy ha reso noto che a causa dei costi aggiuntivi l’azienda si è vista costretta a chiudere perché le perdite per operare nel paese erano insostenibili.

“In definitiva, il costo per gestire Twitch in Corea è proibitivo e abbiamo compiuto sforzi significativi per ridurre questi costi in modo da poter trovare un modo per far sì che l’attività di Twitch rimanga in Corea. Innanzitutto, abbiamo sperimentato un modello peer-to-peer per la qualità della fonte. Quindi, abbiamo regolato la qualità della sorgente a un massimo di 720p. Anche se abbiamo ridotto i costi grazie a questi sforzi, le nostre tariffe di rete in Corea sono ancora 10 volte più costose rispetto alla maggior parte degli altri paesi. Twitch ha operato in Corea in perdite significative e sfortunatamente non esiste alcuna via da seguire affinché la nostra attività possa funzionare in modo più sostenibile in quel paese”.

Tassa su Internet ricorrente

Negli ultimi 15-20 anni i grandi player delle telecomunicazioni hanno cercato a più riprese di introdurre una tassa su Internet. Ad esempio, non soltanto facendo pagare alle imprese e ai consumatori un prezzo maggiorato per la (spesso scarsa) banda larga, ma hanno anche cercato con in tutti i modi di istituire nuovi quadri normativi in cui sia i consumatori che le società di contenuti pagano alle telecomunicazioni ingenti somme di denaro aggiuntive per nessun chiaro motivo.

Questa idea che ai grandi ISP sia intrinsecamente dovuto un taglio dei ricavi dei servizi che viaggiano sulle loro reti è ciò che ha lanciato le guerre per la neutralità della rete in tutto il mondo diversi anni fa, quando AT&T insisteva che Google “non avrebbe utilizzato i nostri tubi gratuitamente”.

Costi aggiuntivi

Secondo il modello coreano, i fornitori edge (come Netflix) sono costretti a pagare “commissioni per i servizi di rete” agli ISP. Fondamentalmente, gli ISP hanno affermato che sono intrinsecamente dovuti più soldi se un programma televisivo su Netflix è molto popolare, sostenendo che dovrebbero essere compensati per i costi aggiuntivi della larghezza di banda.

Il provisioning della larghezza di banda non funziona realmente in questo modo. Gli ISP dovrebbero costruire reti in grado di gestire eventuali picchi di capacità causati dalla normale domanda dei consumatori.