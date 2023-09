Si chiude la vicenda del fair share in Corea del Sud. Le telco rinunciano a farsi pagare dalle Big Tech e inoltre SK Telecom sigla un accordo con Netflix per lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale.

Si chiude la vicenda del fair share in Corea del Sud. Dopo una lunga battaglia legale le telco rinunciano a farsi pagare un contributo da Netflix & Co. Ma c’è di più, l’operatore storico di Seul SK Telecom, che controlla SK Broadband, sigla un accordo di collaborazione con Netflix per lo sviluppo congiunto di soluzioni di Intelligenza Artificiale.

Disputa legale chiusa dopo tre anni

E così mentre in Europa ferve il dibattito sul fair share, in Corea del Sud ci mettono una pietra sopra. In dettaglio, SK Telecom (SKT) e Netflix hanno concluso una controversia legale, iniziata nel 2020, sulla questione se i big dello streaming debbano coprire i costi relativi all’aumento del traffico di rete e alla manutenzione richiesta, in quanto generatore significativo all’aumento della domanda di traffico.

La disputa è giunta al culmine nel 2021 a causa dell’uscita dello spettacolo più popolare di Netflix fino ad oggi, la serie “Squid Game”, che ha fatto sì che Netflix trasmettesse 1,2 terabit al secondo di contenuti attraverso la rete nel settembre 2021. Ciò ha spinto Netflix ad essere il secondo maggior generatore di dati in Corea dopo YouTube.

Ma dopo tre anni di confronto, le società hanno annunciato una partnership che copre nuovi contenuti di intrattenimento e sarà fornita da SKT e dalla sua controllata SK Broadband. Nell’ambito dell’accordo, l’operatore sudcoreano fornirà ai propri clienti vari prodotti, come pacchetti in bundle, con nuove offerte previste per la prima metà del 2024.

SK-Netflix, accordo sull’IA

Un’altra parte degna di nota dell’accordo riguarda l’esplorazione delle tecnologie AI, sviluppate da SKT e SK Broadband, come l’esperienza utente conversazionale (UX conversazionale) e le tecnologie di raccomandazione personalizzata, per migliorare il gioco di intrattenimento dell’operatore e rafforzare ulteriormente le sue ambizioni di essere una “società AI”. “Questa partnership strategica con Netflix nasce dalla filosofia di SK Telecom e SK Broadband, secondo la quale il valore del cliente è una priorità, e rientra nel nostro impegno volto a fornire ai clienti un ambiente di servizi multimediali avanzato”, ha affermato Choi Hwan-seok, vicepresidente e capo dell’ufficio strategia aziendale presso SKT.

