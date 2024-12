Un White Paper nel 2025 da presentare, in una Conferenza a Roma, al Governo, Parlamento e agli stakeholder rilevanti per indicare i passi giusti che l'Italia dovrebbe compiere sull'Indipendenza Digitale. Con quest'obiettivo si è chiuso a Milano il 28 novembre scorso il primo appuntamento di Key4biz e ReD OPEN, spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in cui abbiamo dato vita alla Community per definire la Strategia di Indipendenza Digitale.