Draghi e Macron hanno suonato la sveglia all’Europa! Con due appelli all’Unione Europea, la invitano a creare sempre più a una sua indipendenza digitale dagli Usa con il prossimo presidente Trump. Per Draghi:“L’amministrazione Trump sicuramente darà grande impulso ulteriore al settore high tech, dove noi siamo già molto indietro: occorre accelerare perché questo è il settore trainante della produttività”. E secondo Macron: “Trump difenderà gli americani. L’Europa si svegli, non deleghiamo la nostra innovazione tecnologica agli Usa”.

E Henna Virkkunen, la vicepresidente esecutiva europea designata per la Sovranità Tecnologica, Sicurezza e Democrazia, nella sua audizione di conferma ha detto: “Nell’ambito delle tecnologie c’è molto lavoro da fare, perché l’Europa dipende troppo da Paesi terzi per quanto riguarda il digitale. L’80% delle nostre tecnologie viene al di fuori dell’Ue. Ma abbiamo anche le nostre forze, che dobbiamo promuovere” e per questo sarà necessario investire non poco per invertire questo trend e puntare ad una indipendenza tecnologica.

In tutto questo contesto geopolitico, si colloca l’iniziativa di Key4biz e ReD OPEN, spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che hanno iniziato a dar vita a una Community internazionale e a un tavolo di lavoro permanente con l’obiettivo di definire la Strategia di Indipendenza Digitale da presentare al Governo e al Parlamento e a tutti gli stakeholder.

Il primo appuntamento della Community sarà giovedì 28 novembre prossimo a Milano.

Indipendenza Digitale si riferisce alla capacità di uno Stato di selezionare e utilizzare tecnologie che meglio rispondono alle proprie esigenze specifiche, senza vincoli di lock-in, come accade oggi con le Big Tech e gli Hyperscaler americani, in particolare per gli Stati ma vale anche per le aziende e i cittadini.

Sovranità Digitale enfatizza, invece, il controllo e l’autorità di uno Stato sui dati e sull’infrastruttura digitale all’interno dei suoi confini ed è sostanzialmente di carattere normativo.

Bisogna cercare di raggiungere sia l’indipendenza digitale sia la sovranità digitale. Come è possibile farlo? Ma cosa significa davvero essere digitalmente indipendenti sia per uno Stato sia per le imprese?

Alcune risposte a queste domande saranno al centro del momento di confronto dal titolo “Indipendenza Digitale – Governance dell’Intelligenza Artificiale, Proteggere i Dati e i Diritti dei Cittadini, Sostenere l’Economia e Garantire Sicurezza Nazionale e Europea”, che si terrà il 28 novembre a Milano al Palazzo Chiesa, corso Venezia 36.

Nei prossimi giorni sarà pubblicata l’Agenda.

