La rivista Computer Methods and Programs in Biomedicine pubblica lo studio di Atlantica Digital e Datasound

La rivista scientifica Computer Methods and Programs in Biomedicine, ha pubblicato l’articolo “Postural control assessment via Microsoft Azure Kinect DK: An evaluation study”, riguardante il progetto 2Vita–B Physical, frutto della collaborazione tra Atlantica Digital Spa e Datasound srl, start up universitaria.

Lo studio riporta i risultati della valutazione del livello di accuratezza dei dati acquisiti con il nuovo sensore Microsoft Kinect Azure DK, rispetto ad un sistema professionale di acquisizione del movimento.

Il risultato ottenuto è da considerarsi molto positivo per il progetto, anche alla luce del fatto che è stato prodotto durante il primo anno di sperimentazione.