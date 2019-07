La protezione dei dati personali in Italia

Di Giusella Finocchiaro

L’opera nasce a seguito della recente entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, nonché del d.lgs. 101/2018 che ha operato un coordinamento della normativa europea con quella italiana. Il volume costituisce un importante supporto per i giuristi e i professionisti che devono misurarsi con l’applicazione della nuova disciplina sulla privacy. Il nuovo Regolamento, infatti, muta la disciplina del trattamento dei dati personali e della privacy ed è direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione europea dal 25 maggio 2018. Il decreto ha rivisto il quadro normativo vigente, abrogando espressamente alcune disposizioni del d.lgs. 196/2003, c.d. Codice Privacy.

Il volume tratta tutti i temi del Regolamento, fornendo una lettura inedita delle novità introdotte dal legislatore europeo e da quello italiano. In particolare, e per citare soltanto le novità di maggior respiro, il nuovo principio di accountability e il mutato regime di responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali; l’introduzione della figura del data protection officer; il nuovo obbligo della data breach notification e il mutato, più severo, regime sanzionatorio.

All’esame delle norme del Regolamento si affianca la valutazione del relativo impatto sulla disciplina nazionale e un confronto con la Direttiva 95/46/CE.

Giusella Finocchiaro, avvocato, ordinario di diritto privato e diritto di Internet presso l’Università di Bologna, Presidente della Commissione Uncitral sul commercio elettronico nonché Presidente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia che ha redatto la proposta di coordinamento fra il Regolamento europeo e il Codice Privacy. E’ già autrice, tra le molte pubblicazioni, del commentario al Codice Privacy edito da questa stessa casa editrice.