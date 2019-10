Ecco la guida pratica in pdf sull'applicazione del Regolamento protezione dati personali e tutela della privacy negli Studi professionali, con Schemi e consigli pratici per gli adempimenti.

Il 27 Aprile 2016 la Commissione Europea ha presentato il Regolamento 679/2016 per l’aggiornamento della normativa concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Il Regolamento UE, essendo un atto self executive, ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento della Comunità Europea, è direttamente esecutivo e non necessita di recepimento da parte degli stati membri, cosicchè a decorrere dal 25 Maggio 2018, la normativa succitata è diventata immediatamente applicabile anche nello Stato italiano.

L’intero Regolamento 679/2016 è costellato da una costante dialettica tra tecnica e libertà, innovazione e diritti, iniziativa economica e garanzie. Significativa è l’esigenza di adeguamento della disciplina alla realtà nella sua evoluzione tecnologica.

Non vi è dubbio, infatti, che tanto le norme giuridiche quanto le norme tecniche formano ormai un sistema fortemente interconnesso rispetto a qualunque uso corretto dei dati , in particolare con riguardo alla legittimità della raccolta, uso e conservazione di quelli personali ed è altrettanto vero che redigere una collettanea che descriva il rapporto tra nuove tecnologie e mondo giuridico è una sfida che si presenta impossibile da vincere per il rischio che le nozioni espresse diventino obsolete al momento della pubblicazione.

Gli autori di questo ebook, Giuseppe Miceli, Marco Miceli, Luca Malatesta, propongono una pubblicazione snella, per avvicinare cittadini, professionisti o imprenditori, al mondo della protezione dei dati.

Il manuale nasce per iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Editore dell’ebook, Fisco e Tasse, Gruppo Maggioli editore.