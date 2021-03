Oggi prima uscita de “La PA che vorrei”, talk settimanale in collaborazione con la SNAD - Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale, Università Unitelma Sapienza, Roma.

Con il prof. Donato Limone, ospite fisso della serie, analizzeremo e commenteremo in chiave propositiva le criticità della PA italiana, sia centrale che locale, e la necessità di cambiamenti per assicurare la modernizzazione di quegli apparati amministrativi e di gestione dei servizi che servono non solo a migliorare la qualità di vita dei cittadini, ma anche a sostenere la crescita e il rilancio dell’economia.

Avremo di volta in volta, assieme al prof. Limone, ospiti d’eccezione: rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di enti locali, di membri commissioni parlamentari competenti sul settore, di rappresentanti di ordini professionali, di associazioni di cittadinanza.

Potrai anche tu suggerire dei temi o dei casi emblematici scrivendo a redazione@key4biz.it.