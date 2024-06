Modelli linguistici di grandi dimensioni multilingue per le telecomunicazioni

Nell’era delle applicazioni crescenti dell’intelligenza artificiale (AI) e in attesa dell’arrivo dell’intelligenza artificiale generale (AGI), quella che dovrebbe essere in grado di ragionare come noi umani, il settore delle telecomunicazioni propone nuove strade per sviluppare applicazioni sempre più funzionali ad aumentare i livelli di competitività delle imprese di settore sui mercati globali.

La Global Telco AI Alliance (GTAA), di cui fanno parte Ingtel, e&, Deutsche Telekom, SK Telecom e SoftBank Corp., ha annunciato la nascita di una joint venture, con dentro tutti i membri dell’Alleanza, che avrà il compito di sviluppare e lanciare innovativi modelli linguistici di grandi dimensioni multilingue (LLM) specificatamente adattati al comparto delle telecomunicazioni.

Gli obiettivi

L’obiettivo generale è arrivare ad una soluzione tecnologica che possa aiutare le società di telecomunicazioni a migliorare le interazioni con i clienti, tramite un’efficace assistenza digitale e altre applicazioni di intelligenza artificiale.

L’Alleanza stima che con questo nuovo modello linguistico di grandi dimensioni multilingue sarebbe possibile raggiungere una base di oltre 1,3 miliardi clienti in 50 paesi.

I vantaggi secondo la GTAA

Gli LLM per le telecomunicazioni potrebbero trovare applicazione immediatamente a livello di infrastrutture e contact center, migliorando l’esperienza cliente e le performance operative in tempo reale, gestendo in automatico le attività post chiamata, con significativi risultati nell’ottimizzazione dei flussi di lavoro.

Poco meno di un anno fa, la coreana SK Telecom membro della GTAA ha annunciato l’investimento di 100 milion di dollari in Anthropic, la startup AI fondata dall’ex leader di OpenAI, proprio per lo sviluppo congiunto di un modello linguistico multilingue dedicato alle aziende di telecomunicazioni globali.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz