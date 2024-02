Il prossimo 19 aprile Telefonica spegne il rame in Spagna, in anticipo rispetto alla scadenza del 2025.

L’utilizzo della rete fissa per parlare è in calo e la sua sostituzione con il traffico mobile è in accelerazione. Sono sempre più numerose le case senza linea voce fissa e in quelle che esistono viene utilizzata molto meno.

Telefonica compie cento anni e spegne il rame

Il 19 aprile Telefónica festeggerà in grande stile i suoi primi cento anni di vita. E approfittando della commemorazione, il primo operatore spagnolo realizzerà un atto carico di simbolismo: la disconnessione e chiusura della rete di linee in rame.

Leggi anche: Telefonica, lo switch off del rame entro il 2024

La scomparsa del servizio attivo delle reti in rame non significa necessariamente la fine del servizio di chiamata telefonica, poiché la rete in ​​fibra ottica, supporta anche la voce. Eppure la linea fissa è in procinto di scomparire. E non perché le telefonate non si possano utilizzare con la fibra ottica, ma perché questo servizio va sempre meno.

Il servizio voce è stato quasi interamente cannibalizzato dal mobile, dove le offerte sono bassissime.

Ma c’è anche un’altra realtà. Nonostante non esistano statistiche ufficiali, gli operatori sottolineano che la portabilità nelle reti fisse è in costante calo.

Addio alla portabilità fissa

Questo perché quando i clienti cambiano operatore di telecomunicazioni non si preoccupano più di portare con sé il numero di rete fissa, per il semplice motivo che non lo usano e, infatti, in molte case è scomparso anche il famoso apparecchio telefonico.

Se nel primo trimestre del 2017 la fatturazione della telefonia vocale fissa nel mercato spagnolo aveva raggiunto i 300 milioni di euro trimestrali, nel quarto trimestre del 2022 era scesa a 138 milioni di euro.

Ma nonostante il calo delle entrate, che potrebbe essere dovuto a una riduzione delle tariffe, è l’utilizzo del servizio stesso a crollare. Così, il traffico da rete fissa, che nel 2017 rappresentava solo il 22% del traffico totale delle chiamate – la stragrande maggioranza del traffico delle chiamate avviene attraverso reti mobili – si è dimezzato negli ultimi anni e nel 2022 rappresenterà solo l’11% del totale. del totale, rispetto all’89% del traffico mobile.