La direttiva UE n.958/2018 disattesa in Italia. I Tributaristi dell’associazione Lapet: “Penalizzati i non iscritti agli Albi, agli Ordini e anche l'utenza". La videointervista a Roberto Falcone, presidente associazione nazionale LAPET.

“È una battaglia per far affermare un principio di libertà sia ai tributaristi sia ai cittadini”, così ha spiegato nella videointervista a Key4biz Roberto Falcone, presidente dell’associazione Nazionale LAPET, in merito alla direttiva UE n. 958/2018. Secondo l’associazione la direttiva è disattesa, “e la sua non piena applicazione crea discrasia”, ha spiegato Falcone, “perché da un lato limita la concorrenza nell’ambito professionale e dall’altro limita anche l’occupazione, creando ineguaglianze ai tributaristi non iscritti ad Albi o a Ordini e ai cittadini-clienti”.

L’associazione LAPET farà il bilancio della direttiva UE n. 958/2018 nei suoi primi cinque anni di attuazione e farà anche il punto sull’evoluzione della libera professione nel corso dei 40 anni di LAPET e 20 di Assoprofessioni durante il Congresso a Roma che si terrà il 9 maggio presso l’Università Lumsa: in agenda professionisti del settore e onorevoli del Parlamento italiano ed europeo.

Il Congresso del 9 maggio a Roma per la libera professione, l’agenda