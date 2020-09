La comunicazione digitale per la PA

Di Giacomo Mason – Piero Zilio

Maggioli Editore

Pagine 286

Pubblicazione Marzo 2019 (I Edizione)

ISBN / EAN 8891634054 / 9788891634054

Prezzo: 28,00 euro

La comunicazione digitale della pubblica amministrazione, tra siti web, pagine Facebook, account Twitter e app di messaggistica, sta affrontando una sfida legata alla trasparenza, all’efficacia dei servizi, allo snellimento amministrativo, a un nuovo modo di fare e-government e di comunicare con i cittadini.

Questa sfida si fonda anche sull’efficacia dei testi e della scrittura, e per affrontarla occorrono strumenti e competenze nuove a disposizione di tutti gli attori – comunicatori, redattori, social media manager, designer – coinvolti nella comunicazione pubblica mediata dalle nuove tecnologie.

Questo è un manuale di redazione completo per i siti web e i profili social della pubblica amministrazione (PA), corredato da decine di esempi pratici e da una vasta raccolta di immagini, tratte dal corpus dei siti pubblici italiani e delle pagine ufficiali sui principali social network. Il libro esamina ogni aspetto della scrittura dei testi digitali della PA: dall’usabilità alla scrittura per i motori di ricerca, dall’organizzazione del testo al tono di voce, dall’uso degli hashtag alla gestione dei post, dalla scrittura su Twitter ai messaggi su WhatsApp e fornisce precise indicazioni per migliorare l’impatto, lo stile e la struttura dei testi per la comunicazione pubblica online.

Giacomo Mason Consulente, filosofo, formatore, si occupa dal 2000 di comunicazione digitale. Come consulente, ha seguito molti progetti digitali di aziende nazionali e internazionali. Come formatore, tiene corsi sulla scrittura online per le PA in tutta Italia. La comunicazione interna digitale, la presentazione efficace, la collaborazione in azienda sono i temi affrontati nei suoi cinque precedenti libri e nei molti contributi e interventi online. Dal 2004 cura il più importante blog italiano sui progetti intranet.



Piero Zilio Consulente di comunicazione ed e-learning. Dal 2002 si occupa di formazione e comunicazione nella pubblica amministrazione e per le imprese. Ha lavorato e lavora come responsabile di comunicazione pubblica, politica e pubblicitaria in oltre 50 paesi fra Europa, Africa, Asia e Oceania. Dal 2016 fa parte del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.