Altro che Hyperloop. La China Railway Rolling Stock Corporation ha presentato a fine luglio il treno superveloce a levitazione magnetica (maglev) più veloce al mondo.

Il nuovo sistema di trasporto, messo a punto dopo 5 anni di ricerche, ha fatto il suo debutto pubblico nella città costiera di Qingdao, nella provincia orientale di Shandong: la sua velocità permetterebbe di collegare Shanghai con Pechino in circa due ore e mezza, necessarie a completare un viaggio di oltre mille chilometri. Il treno è stato sviluppato interamente dalla Cina, segnando “l’ultimo risultato scientifico e tecnologico del Paese nel campo ferroviario”, secondo la China Railway Rolling Stock Corporation, la società capofila del progetto.

The world's first 600 km/h high-speed maglev transportation system, the fastest ground transportation vehicle at present, will be launched in Qingdao, China on July 20, 2021. pic.twitter.com/XDU7PxIoFc — CRRC Corporation Ltd (@CRRC_global) July 18, 2021

Caratteristiche del treno Maglev

Il treno maglev, in grado di raggiungere una velocità massima di 600 km/h (circa 373 mph), utilizza la forza elettromagnetica per far levitare il treno sul binario senza alcun contatto tra il treno e il binario. Al momento sono pochissimi i Paesi che utilizzano la tecnologia maglev per il proprio sistema di trasporto via terra. Tuttavia, la Cina lo utilizza da quasi due decenni. La prima e unica linea ferroviaria maglev in Cina è stata lanciata nel 2002 e collega l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong e la stazione di Longyang Road.

Al momento la Cina non ha binari per il treno ad alta velocità maglev da 600 km/h, ma le autorità cinesi stanno già lavorando costruire linee ad alta velocità unendo alcune delle grandi città. Il Paese ha inoltre in cantiere altri progetti di treni Maglev attualmente in fase di sviluppo. All’inizio del 2021 è stato presentato un altro prototipo di treno proiettile Maglev che sarà in grado di raggiungere una velocità massima ancora più elevata di 620 km/h (385 mph).