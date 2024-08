A febbraio scorso Key4biz ha sollevato il caso “Si chiamerà pure Carta d’Identità Elettronica (CIE), ma la notifica della sua scadenza non viene inviata in modo digitale ai suoi possessori. Neanche in modalità analogica. Andrebbe bene anche un piccione viaggiatore. Ma nulla”. Ora il Comune di Pordenone, per esempio, ha iniziato a inviare il promemoria di scadenza della Carta di identità.

“Egregio Mario Rossi, il giorno … scadrà la validità del suo documento di identità. Può richiedere un appuntamento per il rinnovo del documento rivolgendosi al servizio Anagrafe del suo Comune”.

Questo è il testo del promemoria di scadenza della Carta di identità che il Comune di Pordenone ha iniziato ad inviare attraverso l’app IO ai cittadini che hanno abilitato le notifiche dell’applicazione.

Per Key4biz questa è musica per le sue orecchie, perché a febbraio scorso ha sollevato l’assenza di notifiche digitali e analogiche per ricordare, gentilmente, a noi cittadini la scadenza della nostra carta di identità e della carta di identità digitale (CIE).

Allora abbiamo scritto, con un’amara ironia, “si chiamerà pure Carta d’Identità Elettronica (CIE), ma, ad oggi, la notifica della sua scadenza non viene inviata in modo digitale ai suoi possessori, pari a 33,5 milioni di italiani. Neanche in modalità analogica. Andrebbe bene anche un piccione viaggiatore. Ma nulla. Invece sull’app IO arriva la notifica del bollo auto in scadenza e l’avviso di pagamento della tassa sui rifiuti, solo per fare alcuni esempi”.

E ancora. “Negli anni passati a nessuno dei soggetti istituzionali che lavorano alla CIE è venuto in mente di “agganciarla” all’app IO? Così da inviare ai suoi possessori e ai genitori di minori una notifica per ricordarne, in tempo utile, la scadenza?

No”.

E infine “Ad oggi lo Stato italiano è convinto che i cittadini possessori della CIE si ricordino la possibilità di rinnovare la carta d’identità: 180 giorni prima della scadenza

E poi, che la CIE scade al primo compleanno dopo:

3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età.

5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni la carta ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

E che la CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.



Già mi sono dimenticato quello che ho scritto sopra. Basterebbe una notifica sull’app IO o con un’altra modalità per ricordare quando scade la CIE ai suoi possessori”.

A circa 1 anno e mezzo dal nostro articolo, siamo felici di raccontare l’avvio del promemoria di scadenza della Carta di identità e della CIE sull’app IO.

Mi raccomando, per riceverla occorre attivare le notifiche per l’app IO.

A PagoPa, la società pubblica che sviluppa e gestisce l’app IO, abbiamo chiesto quali altri Comuni hanno aderito all’iniziativa. Ecco la risposta: “La funzionalità di ‘promemoria’, come tutte le altre, sono a disposizione di tutti gli enti che integrano i propri servizi su IO. Poi la scelta di se/cosa attivare effettivamente in base al tipo di servizio, è a totale e sola discrezione del singolo ente. Potenzialmente, quindi, è una funzionalità disponibile per tutti i cittadini… ma come usarla o meno è a carico dei Comuni”.

Come attivare le notifiche sull’app IO

