Si chiamerà pure Carta d’Identità Elettronica (CIE), ma, ad oggi, la notifica della sua scadenza non viene inviata in modo digitale ai suoi possessori, pari a 33,5 milioni di italiani. Neanche in modalità analogico. Andrebbe bene anche un piccione viaggiatore. Ma nulla. Invece sull’app IO arriva la notifica del bollo auto in scadenza e l’avviso di pagamento della tassa sui rifiuti, solo per fare alcuni esempi.

Carta d’Identità Elettronica, come sapere, oggi, quando scade

Casualmente, chi scrive ha scoperto che la CIE di suo figlio scadrà nei primi giorni del prossimo mese. Subito ho fatto l’accesso al sistema di prenotazione per prendere l’appuntamento in Comune e rinnovare la carta d’identità elettronica. Il primo appuntamento disponibile è alla fine di marzo. Preso.

Ma per circa 20 giorni mio figlio non potrà viaggiare all’estero o usufruire di beni e servizi per cui è obbligatorio il documento d’identità. Negli anni passati a nessuno dei soggetti istituzionali che lavorano alla CIE è venuto in mente di “agganciarla” all’app IO? Così da inviare ai suoi possessori e ai genitori di minori una notifica per ricordarne, in tempo utile, la scadenza.

No.

Ad oggi lo Stato italiano è convinto che i cittadini possessori della CIE si ricordino la possibilità di rinnovare la carta d’identità:

E poi, che la CIE scade al primo compleanno dopo:

3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età.

5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni la carta ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

E che la CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

Già mi sono dimenticato quello che ho scritto sopra. Basterebbe una notifica sull’app IO o con un’altra modalità per ricordare quando scade la CIE ai suoi possessori.

Carta d’Identità Elettronica, in arrivo notifica scadenza sul cellulare

Ma, come sempre, non tutti i mali vengono per nuocere. Questa piccola Odissea ci ha consentito di venire a conoscenza di una novità. Key4biz è in grado di svelare, in anteprima, l’arrivo delle notifiche in merito alla carta d’identità elettronica non appena sarà arriva la sua versione 3.0.

Ossia quando dal portale www.cartaidentita.it sarà possibile configurare CIE 3.0, da usare online con la stessa semplicità di SPID, lo Stato invierà sullo smartphone le notifiche ai possessori della CIE, tra cui la comunicazione del documento in scadenza.

In attesa, cambiate spesso il portafoglio o il portadocumenti e date un’occhiata alla vostra CIE: quello è ancora uno dei momenti “analogici” per scoprirne la sua scadenza.