La banca empatica: come la tecnologia cambia la finanza

Siamo insomma nell’era della banca empatica: una banca che mette il cliente al centro e trasforma la Customer Experience in un’occasione per generare relazioni di valore.

Digital Customer Experience (DCX) è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di Dario Melpignano, Ceo di Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. Per la versione inglese vai al blog. è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di, Ceo di. Per consultare gli articoli precedenti,. Per la versione inglese vai al

In un mondo sempre più caratterizzato dalla presenza delle tecnologie digitali, il rapporto con l’istituzione della banca è destinato a evolversi rapidamente.

A confermarlo sono molteplici studi condotti sul tema: i clienti non si accontentano più di un rapporto freddo e impersonale, ma preferiscono istituti in grado di offrire esperienze personalizzate e uniche.

Approfondiamo dunque insieme a Neosperience le quattro principali innovazioni al centro del cambiamento in corso nel mondo delle banche.

Assistente virtuale per la Customer Experience

Gli assistenti virtuali di ultima generazione, che fanno uso di modelli di linguaggio naturale come GPT-3 e Amazon Lex, hanno ormai raggiunto un grado di versatilità sorprendente, che li rende adatti a svolgere più funzioni nell’ambito della banca empatica.

Per esempio, un assistente virtuale può essere utilizzato come servizio clienti automatizzato e completamente personalizzabile, in grado di fornire consigli e soluzioni su misura ai clienti a qualunque ora del giorno.

In questo modo non solo si incrementerà l’efficienza del servizio, ma si lascerà al personale il tempo necessario per concentrarsi solo sulle questioni più complesse.

Analizzando le domande rivolte all’assistente virtuale, inoltre, gli operatori della banca empatica potranno individuare eventuali aree di debolezza nella Customer Journey o rischi di frode finanziaria e intervenire per offrire sempre il migliore servizio possibile garantendo la massima sicurezza.

Customer Data Platform intelligente

La Customer Data Platform (CDP) è il sistema al centro della gestione delle informazioni dei clienti di una banca. Si tratta infatti di un software in grado di raccogliere, organizzare e analizzare i dati di ogni cliente fornendo una vista unificata a partire da diverse fonti, tra cui transazioni bancarie, interazioni con i canali digitali e feedback dei clienti.

La banca empatica potenzia la propria CDP con l’Intelligenza Artificiale per sbloccare il potenziale spesso nascosto di questa grande quantità di dati.

Una volta analizzate, queste informazioni possono poi essere incrociate con altri sistemi enterprise, come i software di CRM, e utilizzate per fornire una Customer Experience su misura e identificare potenziali opportunità di cross-selling e upselling.

Un ulteriore campo in cui i dati della Customer Data Platform intelligente risultano utili è la rilevazione dei tratti psicografici dei clienti, come la propensione all’acquisto o l’apertura alle novità, ottenuti tramite l’uso di tecniche di Advanced Analytics e Machine Learning in combinazione con attività mirate di profilazione della customer base.

Gamification per fidelizzare i clienti

La banca empatica fa uso della gamification, ovvero dell’utilizzo di elementi di gioco in ambiti non ludici, per migliorare la Customer Experience e aumentare l’engagement dei clienti in diverse fasi della loro permanenza presso l’istituto di riferimento.

Grazie a soluzioni di gamification personalizzabili e scalabili, le banche possono dare il via a programmi fedeltà che premiano i clienti per diversi tipi di operazioni o il raggiungimento di determinati obiettivi finanziari.

Le applicazioni di home banking possono inoltre beneficiare delle dinamiche di gamification, che aiutano a rendere più accessibile e comprensibile il mondo della finanza ai meno esperti, insegnando loro come gestire i propri fondi in maniera più efficace.

Blockchain per transazioni sicure

La banca empatica integra infine al proprio interno soluzioni di finanza decentralizzata (DeFi), sfruttando le potenzialità della blockchain per aprire le porte a nuovi modelli di investimento e sicurezza nelle transazioni.

Grazie agli Smart Contract è infatti possibile emettere e gestire asset digitali. L’integrazione con un mercato secondario peer-to-peer permette infatti la compravendita e lo scambio di asset finanziari digitali in totale privacy e sicurezza, senza intermediari.

La blockchain può inoltre essere utilizzata per creare un registro condiviso delle informazioni creditizie, sicuro ed efficiente, per sbloccare nuovi modelli di business in grado di migliorare la posizione del capitale in circolazione e il flusso di cassa.

Grazie a società specializzate in cartolarizzazione di mutui e crediti fiscali, la banca empatica può offrire ai suoi clienti la possibilità di tokenizzare questo tipo di asset illiquido, diversificando in tutta sicurezza il proprio portafoglio di investimenti in modo innovativo.

Conclusioni

Grazie alle nuove tecnologie, la banca empatica mette il cliente al centro con esperienze su misura e aprire le porte a nuovi metodi di gestione del capitale, grazie a piattaforme e soluzioni personalizzabili e scalabili come Neosperience Cloud

La vostra banca è pronta a diventare empatica?