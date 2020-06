La soluzione innovativa XRAN è un software che sostituisce una stazione radio 4G tradizionale. Naoyuki Sakai (SoftBank): "Apprezzato molto il supporto degli ingegneri di JMA Wireless, ora valutiamo soluzione 5G". Remo Ricci (JMA Wireless): "XRAN non solo in grado di far fronte con successo a enormi carichi di traffico, offre anche notevoli risparmi ai nostri partner in termini di consumo energetico, flessibilità e integrazione nelle reti esistenti”.

JMA Wireless ha completato con successo i test di validazione della propria BBU virtuale XRAN nei laboratori radio di SoftBank, il colosso giapponese delle telecomunicazioni e dei servizi online. La soluzione innovativa XRAN è un software che sostituisce una stazione radio 4G tradizionale.

Il software è eseguito su un server (BBU – Base Band Unit) che è collegato alle unità radio remote (RRU – Remote Radio Units). Per ora è 4G, subito dopo l’estate anche 5G.

I test avevano principalmente lo scopo di dimostrare la stabilità del software XRAN e di validarne le prestazioni nell’impegnativo profilo di traffico di SoftBank.

Inoltre, un altro importante obiettivo era quello di ottenere le conoscenze necessarie per essere considerati nell’ambiente virtuale 5G con SoftBank.

Naoyuki Sakai (SoftBank): “Apprezzato molto il supporto degli ingegneri di JMA Wireless, ora valutiamo soluzione 5G”

“Abbiamo apprezzato molto il supporto degli ingegneri di JMA Wireless in una situazione così difficile. Abbiamo ottenuto risultati interessanti, quindi non vediamo l’ora di valutare la soluzione XRAN 5G”, ha affermato Naoyuki Sakai, Senior Network Director della Mobile Network Division di SoftBank.

Remo Ricci (JMA Teko): “XRAN non solo in grado di far fronte con successo a enormi carichi di traffico, ma anche risparmi per i partner”

“Sono molto onorato e grato a SoftBank di aver avuto l’opportunità di testare la nostra soluzione XRAN nei loro prestigiosi laboratori. Apprezzo sinceramente la grande collaborazione instaurata con gli ingegneri di SoftBank, che ha consentito di provare in maniera esaustiva la nostra soluzione XRAN nonostante tutte le difficoltà di questo periodo”, ha commentato Remo Ricci, Presidente della Business Unit TEKO di JMA Wireless e Responsabile dell’International team.

“Ora siamo pronti a continuare con SoftBank il nostro viaggio”, ha concluso Ricci, “che è già iniziato in Europa con l’implementazione di XRAN nelle reti mobili di importanti operatori, per provare che XRAN non solo è in grado di far fronte con successo a enormi carichi di traffico, come quelli che si possono incontrare nelle reti giapponesi, ma che consente anche notevoli risparmi ai nostri partner in termini di consumo energetico, flessibilità e integrazione nelle reti esistenti”.

Test durante il Covid-19 anche con supporto degli ingegneri di JMA con sede in Italia

L’epidemia di COVID-19, con i conseguenti blocchi e restrizioni di viaggio, non ha fermato le attività di test, che sono state condotte dagli ingegneri di SoftBank con il pieno supporto da remoto dei colleghi JMA con sede in Italia e negli Stati Uniti.

Questo ha permesso anche di dimostrare l’estrema facilità di configurazione di XRAN, e la semplicità con cui può essere integrata nella rete di un operatore mobile.

I risultati dei test “sono stati molto soddisfacenti e hanno permesso di verificare le ottime prestazioni nei laboratori SoftBank, nonché di confermare i prossimi passi nell’attività congiunta tra JMA e SoftBank”, si legge ancora nella nota congiunta.

Il prossimo obiettivo? Test su XRAN 5G

Inoltre, da questi test è stato possibile rafforzare le conoscenze necessarie per comprendere i vantaggi di una RAN virtualizzata anche nel 5G.

“JMA Wireless”, conclude l’azienda, “è ansiosa ora di continuare la collaborazione con SoftBank per i test della soluzione XRAN 5G”.

JMA Teko, l’azienda italiana del gruppo JMA Wireless

JMA Teko è l’azienda italiana, la testa e il cuore, del gruppo JMA Wireless, una società statunitense specializzata in progettazione e produzione di tecnologie wireless con più di 20 sedi a livello globale. Tra queste spicca il centro di R&D e di produzione di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna (vedi il video reportage), che costituisce il Bologna Technology Center del gruppo JMA Wireless. JMA realizza sistemi di comunicazione di nuova generazione e fornisce le più potenti tecnologie per reti 4G e 5G a livello globale. Le soluzioni XRAN™ di JMA sono all’avanguardia e rappresentano l’unica piattaforma RAN software-defined al 100% presente nella industry, in combinazione con TEKO™ DAS, e altre tecnologie di distribuzione RF. La piattaforma millimetrica IOTA di JMA fornisce le migliori soluzioni radio per sistemi indoor 5G.

JMA Teko ha investito 22,4 milioni di euro per la sede e impianto produttivo di Castel San Pietro Terme (BO), con un contributo regionale di quasi 2,3 milioni. Al momento la società impiega 194 persone, di cui 92 laureate (soprattutto ingegneri dell’Università di Bologna), ed entro il 2020 ha piani di assunzioni per portare l’organico a 260 persone (140 laureati).