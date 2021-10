JMA Wireless cerca 50 ingegneri tra Milano e Bologna. Le figure ricercate

Ingegneri meccanici, del design, e del software. Profili junior, ma anche senior e project manager. Sono solo alcune tra le 50 posizioni aperte da JMA Wireless, azienda operante nel campo delle telecomunicazioni mobili, presente in Italia con la sede principale di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e a Milano, nel nuovo ufficio nelle vicinanze di Piazza Gae Aulenti.

JMA Wireless progetta, sviluppa e produce nei propri Centri di Ricerca i più avanzati sistemi di comunicazioni 4G e 5G, tra cui XRAN, la prima unità di banda base completamente software, che integra funzioni di rete di accesso mobile totalmente virtualizzate.

JMA è inoltre tra i principali partner di INWIT, la più importante tower company italiana, sulle soluzioni DAS (Distributed Antenna System) per portare copertura wireless indoor 5G ready. Lo scorso novembre, per esempio, la società delle torri ha siglato un accordo con Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna per la realizzazione di un impianto di copertura indoor con tecnologia DAS presso il nuovo stabilimento del gruppo di Valsamoggia, in provincia di Bologna, progetto in cui le microantenne sono state realizzate proprio da JMA Wireless.

Settori tecnologici in grande crescita che, come dimostra l’importante campagna di assunzioni, continuano a rinnovarsi puntando sull’innovazione.

JMA Wireless: le figure ricercate

Sede di Bologna

Sedi Bologna – Milano

Sede di Milano

Come candidarsi