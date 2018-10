Iva sull’eBook al 4% al via nella Ue, festeggia l’Aie

“È una grande vittoria per l’Italia e per tutti i lettori europei”, ha commentato il presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Ricardo Franco Levi.

“L’Europa segue la direzione presa dall’Italia, che dal 1 gennaio 2015 ha scelto di applicare l’Iva al 4% – e non più al 22% – per i libri digitali come per i libri di carta” prosegue Levi. “Segna così la sua grande vittoria, partita con la campagna di AIE #unlibroèunlibro e divenuta un’intera battaglia italiana grazie al sostegno del governo, in una direzione coraggiosa quando in Europa questa era una posizione minoritaria. È grazie a questo grande gioco di squadra che oggi tutti i lettori europei, sia su carta sia su ebook, avranno gli stessi diritti”.