Come dice qualcuno, l’esito della consultazione Infratel sui civici adiacenti sarà forse residuale e marginale rispetto a questioni considerate più gravi, come la copertura delle aree bianche. Ma anche il destino dei 46mila civici ammissibili ai fondi del PNRR un certo interesse ce l’ha per molti altri, tanto più che ‘ammissibili’ non significa automaticamente ‘collegabili’ se si tratta ad esempio di un cancello, un portoncino o di un garage. Sicuramente interessa a chi ci abita.

A questo punto, di questi 46mila civici ammissibili bisognerà vedere quanti sono inesistenti o non collegabili. Perché se non esistono o se non sono collegabili non possono nemmeno essere scalati dal computo finale dei civici finanziati con i fondi del PNRR.

Secondo alcuni, circa la metà dei civici sarebbero o inesistenti o non collegabili e quindi non calcolabili nel computo finale.

Una volta raggiunto il computo finale dei civici adiacenti realmente esistenti, il risultato finale andrà inviato a Bruxelles.

Se alcuni dei civici sono inesistenti o non collegabili, non potevano trovarsi nel database di Agcom come già dichiarati coperti. E non potevano nemmeno essere tra i 32mila civici che gli altri operatori hanno dichiarato di voler coprire con piani autonomi, perché non dichiari di voler coprire un numero inesistente.

Eppure, fra i 96mila numeri dichiarati da Open Fiber ce n’erano 17mila che erano già coperti riscontrati da Agcom.

Alla fine, resta quindi da capire di questi 46mila civici ammissibili quanti siano realmente collegabili.

