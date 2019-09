Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Come probabilmente già saprete, Apple ha annunciato ufficialmente la nuova gamma di iPhone, che tra qualche giorno sarà disponibile nei negozi di molti Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia: oltre ai top di gamma iPhone 11 Pro e Pro Max, la casa produttrice californiana affianca l’iPhone 11 “standard”, erede diretto dell’iPhone XR, lo smartphone più venduto al mondo nei primi 6 mesi di quest’anno (fonte: IHS), con quasi 27 milioni di unità. Oggi sono tanti coloro che, interessati ad acquistare l’iPhone più accessibile dal punto di vista del prezzo, si pongono la seguente domanda: è meglio prendere iPhone XR o iPhone 11? Quali sono le differenze tra i due?

Prezzi

Il nuovo iPhone 11 parte da 838,99 euro per la versione da 64 GB, per poi salire a 889 euro per quella da 128 GB e 1009 euro per la variante da 256 GB. Sono due, invece, le versioni di iPhone XR: da 64 GB a 739 euro e da 128 GB a 789 euro. In entrambi i casi e possibile usufruire di sconti legati alla permuta di un vecchio modello.

I prezzi, come possiamo notare, non si discostano molto: 100 euro di differenza separano la nuova generazione dell’iPhone “economico” (in rapporto agli altri modelli) da quella precedente. C’è da dire, tuttavia, che al di fuori del listino ufficiale è possibile trovare delle offerte molto più interessanti sull’XR, sia tra le tariffe con iPhone incluso dei principali operatori, sia acquistandoli dai numerosi canali di e-commerce (dove si può trovare nuovo a circa 600 euro o poco più).

iPhone 11 vs iPhone XR: che cosa cambia nelle caratteristiche

Ovviamente il prezzo maggiore dell’iPhone 11 è strettamente legato ad un passo in avanti dal punto di vista tecnico del prodotto che, però, mantiene alcune delle caratteristiche del predecessore. Vediamole nel dettaglio.

Display

Lo schermo è lo stesso LCD IPS Liquid Retina HD da 6,1 pollici, con risoluzione da 1792 x 828 pixel, True Tone e luminosità massima a 625 nit. Nessuna novità, quindi, in tal senso. Anche il design e le dimensioni sono praticamente le stesse, a parte la presenza di un modulo fotografico differente sul posteriore (come vedremo in seguito) e le colorazioni disponibili sul nuovo iPhone 11. Anche il peso è identico: 194 grammi totali.

Fotocamere

La prima differenza visibile già all’esterno è la doppia fotocamera dell’iPhone 11: al grandangolo ƒ/1.8 da 12 Megapixel, condiviso da entrambi gli smartphone, si aggiunge infatti una lente ultra-grandangolare ƒ/2.4. il nuovo dispositivo apporta altre novità, come lo zoom ottico 2x, la modalità notte, le correzioni automatiche, l’HDR Smart di nuova generazione e altre chicche software. I video arrivano entrambi alla qualità massima del 4K a 60 fps, ma solo sull’11 è possobile godere della gamma dinamica estesa fino a tale risoluzione.

Cambia anche il modulo fotografico esterno, che passa da 7 a 12 Megapixel, entrambi con apertura ƒ/2.2. Viene implementata anche la registrazione video in 4K a 24 fps sul frontale.

Connettività

Le novità rispetto all’iPhone XR riguardano anche l’implementazione dell’LTE classe Gigabit, il Wifi 6 e il chip Ultra Wideband. Il Bluetooth, il GPS, l’NFC e il supporto VoLTE sono presenti su entrambi.

Processore e autonomia

Ovviamente l’iPhone 11 ha prestazioni generali superiori rispetto all’iPhone XR, grazie al processore A13 Bionic con Neural Engin di terza generazione. Differenze che si notano in particolare nell’uso intenso e pesante del telefono. A livello d’uso quotidiano, invece, la differenza non sarà percepibile cosi nettamente: l’iPhone XR rimane un ottimo dispositivo anche ad un anno di distanza, in grado di tener testa al suo diretto successore.

Autonomia

Grazie anche all’ottimo lavoro fatto da Apple sull’ottimizzazione, l’iPhone 11 offre un’ora in più di autonomia rispetto all’iPhone XR, soprattutto quando viene utilizzato per la riproduzione video e la navigazione. In riproduzione audio, invece, abbiamo le stesse prestazioni.

Altre differenze

Tra le altre differenze degne di nota tra iPhone 11 e iPhone XR, segnaliamo la presenza della certificazione IP68 sul nuovo modello (impermeabilità fino a 2 metri e per 30 minuti) contro la IP67 del modello dello scorso anno (1 metro di profondità, sempre per mezz’ora).

L’iPhone 11 migliora l’audio rendendolo spaziale e introducendo la compatibilità con il sistema Dolby Atmos, presente anche nei modelli PRO del listino appena aggiornato.

Anche sui tagli di memoria l’11 si differenzia leggermente, affiancando la versione da 256 GB ai tagli da 64 e 128 GB.

Insomma, le differenze tra iPhone 11 e iPhone XR ci sono e il gap di prezzo tra i due modelli è senza dubbio giustificato: un modulo aggiuntivo che renderà l’uso della fotocamera più versatile e flessibile, un’autonomia maggiore (seppur di poco) , un chipset più potente e altre piccole novità. La scelta, quindi, sembra quasi ovvia: tuttavia l’iPhone XR si mantiene un’ottima alternativa per chi non vuole spendere troppo, grazie anche alle numerose offerte alternative al listino ufficiale disponibili sul mercato.

Inoltre, grazie anche all’ottimizzazione di iOS, le differenze a livello prestazionale nell’uso di tutti i giorni sono praticamente invisibili: se non avete intenzione di giocare o spremere al massimo il telefono, quindi, usare un iPhone 11 o un iPhone XR non vi darà delle sensazioni molto diverse. La scelta, quindi, la lasciamo a voi, in base al reale utilizzo, al peso che date per le novità che sono state introdotte e alle preferenze.