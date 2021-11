IoT security, mercato più che triplicato a 40,3 miliardi di dollari nel 2026

Il mercato globale della sicurezza IoT è destinato a crescere da un giro d’affari di 14,9 miliardi di dollari nel 2021 a 40,3 miliardi nel 2026, con una crescita annua media del 22,1%. E’ quanto emerge da un report appena pubblicato dalla società di ricerca Marketsandmarkets, secondo cui fra i principali driver di questa crescita ci sono il rapido incremento nel numero di incidenti di sicurezza IoT dell’Industry 4.0, che mette in evidenza il bisogno di rafforzare la cyber resilienza; la crescita delle regole di sicurezza IoT; e le preoccupazioni per le infrastrutture critiche. Lo sviluppo di infrastrutture smart e il rollout delle reti 5G potrebbero inoltre accelerare una nuova ondata di applicazioni IoT di sicurezza.

Per tipo di mercato all’interno del settore IoT, è il segmento della sicurezza di rete che dovrebbe registrare le maggiori dimensioni del mercato nel 2026. Ogni azienda oggi ha bisogno di un certo grado di soluzioni di sicurezza della rete per proteggerla dalle minacce informatiche sempre crescenti. L’architettura di rete è complessa e sempre in pericolo. L’ambiente di rete è in continua evoluzione e gli aggressori cercano di trovare e sfruttare le vulnerabilità. Queste vulnerabilità si trovano in un gran numero di aree, inclusi dispositivi, dati, applicazioni, utenti e posizioni. Esistono diversi strumenti e applicazioni di sicurezza della rete che affrontano le minacce e le vulnerabilità nell’ecosistema IoT. La tendenza chiave che contribuisce alla crescita del segmento della sicurezza di rete è la crescente adozione di applicazioni IoT tra vari settori.

Le grandi imprese fanno la parte del leone

Per dimensione dell’organizzazione, ci si aspetta che le grandi imprese detengano la quota maggiore, poiché rimodellano le loro politiche e architetture di sicurezza per incorporare i big data per proteggere le risorse critiche da vari attacchi informatici. Adottano principalmente l’ecosistema di sicurezza IoT per salvaguardare reti, endpoint, data center, dispositivi, utenti e applicazioni da utilizzi non autorizzati e attacchi ransomware dannosi. Con la crescente sofisticazione degli attacchi informatici, la domanda di soluzioni di sicurezza IoT avanzate sta crescendo nelle grandi aziende per proteggere le proprie reti.

Lo sviluppo del cloud è la via da seguire

La modalità di implementazione del cloud è il segmento in più rapida crescita in termini di modalità, perché le organizzazioni stanno iniziando a capire che possono evitare i costi relativi a hardware, software, storage e personale tecnico utilizzando soluzioni di sicurezza IoT basate su cloud. Le piattaforme basate su cloud offrono un modo unificato sotto forma di servizi di sicurezza basati su SaaS per proteggere le applicazioni aziendali. Queste piattaforme sono vantaggiose per le organizzazioni che dispongono di budget rigorosi per gli investimenti in sicurezza. Le PMI distribuiscono le loro soluzioni nel cloud in quanto consente loro di concentrarsi sulle proprie competenze chiave piuttosto che investire il proprio capitale in infrastrutture di sicurezza. La modalità di implementazione del cloud sta crescendo poiché le soluzioni di sicurezza IoT cloud sono facili da mantenere e aggiornare.

Case intelligenti e tecnologia indossabile

Per area di applicazione, la casa intelligente è un’abitazione, sicurezza, comfort, intrattenimento e una casa in generale abilitate per l’IoT. Le case intelligenti e l’elettronica di consumo sono costituite da dispositivi come indumenti da polso, occhiali, cravatte e bodywear ed elettrodomestici intelligenti. Inoltre, i dispositivi indossabili di consumo includono scanner ad anello, fotocamere indossabili e calzature speciali. L’elettronica di consumo e gli elettrodomestici intelligenti sono vulnerabili e suscettibili di attacchi informatici. Questa vulnerabilità e suscettibilità offre ai fornitori di sicurezza IoT una grande opportunità per soddisfare le esigenze di sicurezza di questi dispositivi indossabili consumer.

Gli Stati Uniti aprono la strada

Si prevede che il Nord America detenga la più grande dimensione di mercato nel mercato globale della sicurezza IoT durante il periodo di previsione. Il Nord America ha visto una crescita significativa nel mercato della sicurezza IoT e guida il mercato in termini di quota di mercato. Il Nord America ha assistito a incidenti di attacchi informatici a livello globale. È considerata la regione più avanzata per quanto riguarda l’adozione e l’infrastruttura della sicurezza delle tecnologie dell’informazione. La crescente preoccupazione per la salvaguardia delle infrastrutture critiche e dei dati sensibili ha ampliato l’intermediazione del governo negli ultimi anni. Sono stati presi in considerazione numerosi sforzi di collaborazione del settore governativo per potenziare il mercato della sicurezza IoT. Si prevede che l’allocazione del budget, insieme alle politiche obbligatorie di consulenza informativa e alla collaborazione con i settori privati, renderà il Nord America il mercato più redditizio.



Fra i principali attori del mercato emergente nel mercato della sicurezza IoT indicati da Marketsandmarkets in relazione al rapporto includono: Microsoft, AWS, Google, IBM, Intel, Cisco, Ericsson, Thales, Allot, Infineon, Atos, Magiccube, Dragos, Claroty , Karamba, Vdoo, Forgerock, Ordr, Newsky, Trend Micro, Sophos, Checkpoint, Fortinet, Palo Alto, Kaspersky e Entrust (USA).