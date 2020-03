IoT, previsto raddoppio delle connessioni nel 2025

Il numero di connessioni IoT è destinato a raddoppiare nel periodo fra il 2019 e il 2025, per raggiungere quota 25 miliardi di oggetti connessi a fronte di ricavi complessivi derivanti dal mercato globale IoT pari a 1,1 trilioni di dollari.

E’ quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dalla GSMA The Mobile Economy 2020 secondo cui il mercato della smart home sarà il terreno di battaglia per la diffusione prossima ventura dell’IoT. Al centro dello sviluppo dell’IoT secondo la GSMA saranno gli smart speaker.

Il mercato del mobile ha contribuito in maniera notevole allo sviluppo del Pil globale. Nel 2019 secondo la GSMA ha generato tramite servizi un valore aggiunto di 4,1 trilioni di dollari, pari al 4,7% del Pil mondiale.

L’ecosistema mobile inoltre ha sostenuto 30 milioni di posti di lavoro, in modo diretto e indiretto, con un contributo fiscale globale di 490 miliardi per le casse pubbliche in termini di tasse versate. In futuro, il 5G daranno un contributo di 2,2 trilioni di dollari all’economia globale fra il 2024 e il 2034. Settori cruciali saranno il manifatturiero o le utilities (soprattutto in Cina) e i servizi professionali e finanziario che più di altri beneficeranno della nuova tecnologia.