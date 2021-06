IoT, la spesa in Europa in crescita a 200 miliardi di dollari nel 2021

La spesa in Internet of Things (IoT) in Europa è destinata a raggiungere 202 miliardi di dollari nel 2021 e continuerà a crescere a doppia cifra fino al 2025. E’ quanto prevede la società di analisi IDC che analizzando il mercato globale dell’IoT ha riscontrato un perdurante trend di crescita nonostante l’impatto della pandemia. Crescita che nel 2021 proseguirà in diversi settori fra cui operations, progetti ed impiego.

Le stime

Secondo le stime, nel 2021 il grosso della spesa IoT resterà nel perimetro dell’hardware (moduli e sensori), a seguire la categoria dei servizi quale importante voce di spesa per le imprese, trainata dalla necessità di valutare e progettare i dispositivi fisici per il sostengo dei device (le cose).

La categoria software, in particolare le applicazioni software per l’IoT usate per organizzare ed accedere ad un range di informazioni strutturate e non, sarà la tecnologia a maggior tasso di crescita nei prossimi anni.

Gli effetti della pandemia continueranno a farsi sentire in alcune industry, con performance diverse in relazione al ruolo ricoperto dall’IoT nel processo di transizione al new normal.

Settore consumer al top

Il settore consumer sarà la industry più ampia per la spesa europea in IoT nel 2021. A trainare gli investimenti, soluzioni di automazione per migliorare la qualità della vita domestica e delle interazioni quotidiane per la nascita di un ambiente di connected home per il monitoraggio da remoto degli apparati casalinghi tramite app.

La seconda maggior industry è il manufacturing per il monitoraggio da remoto e il controllo di parti della supply chain produttiva nonché della diagnostica degli impianti.

Nel prossimo biennio, la industry che crescerà più rapidamente sarà quella del controllo sanitario da remoto dei pazienti cronici a domicilio. Insieme all’healthcare, un’altra industry dove l’IoT si svilupperà rapidamente è il retail, per una fruzione multicanale sempre più virtualizzata dello shopping.

Altri vertical per l’IoT che si svilupperanno nei prossimi anni, anche se più lentamente, sono le costruzioni, i servizi personali e consumer.