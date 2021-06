IoT, dispositivi di tracciamento a quota 68 milioni di unità nel 2026

In aumento il mercato dei device di tracking trainato in particolare dalla domanda di controllo a distanza di anziani, bambini e animali domestici.

I dispositivi IoT di tracciamento stanno diventando sempre più diffusi per diventare prodotti di massa nel 2026. Secondo previsioni di ABI Research il numero di device di tracking IoT raggiungerà quota 68 milioni di unità fra 5 anni: si tratta di un gran numero di prodotti consumer per la casa e il controllo di elettrodomestici o altri sistemi indoor, ma anche apparecchi per il monitoraggio delle condizioni di salute e di controllo personale, soprattutto bambini, anziani e animali domestici che stanno diventando sempre più diffusi.

Questi ultimi tre segmenti in particolare (bambini, anziani e animali domestici) sono visti in grande spolvero e secondo le stime della società di analisi raggiungeranno quota 68 milioni di device installati nel 2026, a fronte dei 16 milioni del 2021.

Sicurezza di anziani, bambini e animali domestici

Il tema della sicurezza di anziani, bambini e animali domestici è certamente il fattore trainante di questo nuovo trend. L’età media degli anziani aumenta in un range compreso fra 75 e 80 anni. Il che fa crescere di pari passo il rischio di malattie come l’Alzheimer e la demenza sensile, con tutto quello che ne consegue in termini di necessità di controllare e monitorare i malati. In questo contesto, i dispositivi di monitoraggio sono sempre più utili per motivi di cura e controllo.

Il mercato del monitoraggio degli anziani è visto in crescita del 42% all’anno, con il Nord America che nel 2026 avrà la base installata più ampia con 15 milioni di device.

Era post-Covid

Con il progressivo ritorno alla normalità in un’era post-Covid, i dispositivi di controllo dei bambini vedranno un’impennata. L’offerta in questo segmento prevede l’utilizzo del GPS sotto forma di smartwatch, dongles e tag di tracciamento da applicare sullo zaino o sui vestiti dei ragazzini.

Questo segmento è visto in crescita del 30,4% all’anno fino al 2026 ed è quello che secondo le stime vedrà il maggior numero di installazioni.

Infine ci sono- i dispostivi per il tracciamento degli animali domestici. In particolare grazie al GPS.