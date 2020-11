IoT anello debole della cybersecurity, la Ue corre ai ripari

L'Agenzia europea della Cybersecurity dà le sue raccomandazioni per difendersi dal rischio hacker legato all'IoT. In un report separato i principali trend per la cybersecurity.

La filiera dell’IoT è diventata l’anello debole della cybersecurity, tanto da lasciare le aziende potenzialmente esposte a cyberattacchi di ogni tipo a causa di vulnerabilità di ci peraltro non sono nemmeno consapevoli. Ransomware sempre più in agguato; vulnerabilità nascose in dispositivi medicali come pacemaker e microinfusori dell’insulina; crescente diffusione di dispositivi in rete nei veicoli connessi e nei sistemi di trasporto; tutto il mondo della smart home, con tutti i device elettronici di casa che, senza adeguate protezioni, rischiano di trasformarsi in porte aperte per gli hacker.

Linee guida dell’Enisa

E’ per contrastare questi rischi sempre più diffusi che l’Unione Europea ha da poco realizzato le nuove linee guida dell’ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) in materia di sicurezza ed IoT, per contribuire a proteggere le vulnerabilità legate al nuovo mondo degli oggetti connessi.

Una delle raccomandazioni chiave è che la sicurezza sia integrata a tutti i livelli delle organizzazioni, fra cui l’egineering, il management, il marketing così che eventuali rischi siano identificabili in tutti gli ambiti aziendali.

Security by design

Un’altra raccomandazione dell’Enisa è che si adotti la “security by design” a tutti i livelli del processo di sviluppo dell’IoT.

Un altro aspetto importante per contrastare eventuali problemi di sicurezza è la comunicazione fra le diverse fasi di sviluppo di nuove soluzioni di prodotto, per evitare vuoti e buchi neri di comunicazione o carenza di coordinazione fra fornitori di componenti, produttori e IoT vendor.

Detto questo, non tutte le responsabilità dovranno essere date ai produttori IoT.

Anche clienti e i fruitori delle applicazioni dovranno dire la lro per migliorare i livelli di affidabilità delle soluzioni.

Secondo l’ENISA, sono 10 i principali trend del cybercrime