Inwit, Tim cede quote ad Ardian e Canson e incassa 1,6 miliardi

Tim cede quote detenute in Inwit ai fondi Ardian e Canson per un controvalore di 1,6 miliardi, che verranno usati a riduzione del debito. Assemblea convocata il 28 luglio.

Tim e Ardian, società privata di investimento francese, hanno raggiunto l’accordo finalizzato all’investimento da parte di un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian in una holding di nuova costituzione, in cui confluirà una quota del 30,2% della partecipazione di co-controllo in Inwit, attualmente detenuta da Tim.

Canson

Tim ha parallelamente raggiunto un accordo con un veicolo gestito e assistito da Canson che prevede l’acquisto da parte di Canson di una partecipazione diretta in Inwit fino al 3% del relativo capitale sociale, alla medesima valorizzazione dell’operazione di vendita al Consorzio. A completamento dell’operazione, il Consorzio deterrà una partecipazione del 49% del capitale della Holding.

Le operazioni si basano su una valorizzazione dell’azione Inwit pari a 9,47 euro (ex dividend), e corrisponde ad un incasso per Tim di 1,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai proventi del recente collocamento. Sempre al perfezionamento della transazione, Tim deterrà il pieno ed esclusivo controllo della Holding e, tramite quest’ultima, continuerà ad esercitare il controllo congiunto di Inwit insieme con Vodafone Europe.

La holding

Al Consorzio verranno riconosciuti diritti di governance di minoranza, sia sulla Holding che su Inwit, in funzione di protezione dell’investimento effettuato, com’è prassi in operazioni di questa natura. La Holding subentrerà a Tim, per la porzione di azioni di Inwit detenuta, nel patto parasociale in essere tra Tim e Vodafone Europe, per effetto del quale Tim e Vodafone Europe controllano congiuntamente Inwit.

Vodafone diventa il primo azionista singolo, pur nel quadro del controllo congiunto alla base dell’operazione di merger fra Tim e Vodafone Towers per la costituzione della nuova Inwit.

Il completamento dell’operazione è soggetto all’avveramento di talune condizioni sospensive entro il 30 settembre 2020, tra le quali l’autorizzazione ai sensi della disciplina Golden Power e la conferma da parte della Consob dell’insussistenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto.

Assemblea il 28 luglio

Nel contempo, Inwit ha convocato l’assemblea per il 28 luglio, all’ordine del giorno anche il piano di incentivazione azionaria a lungo termine (LTI) 2020-2024 e l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Il cda di Inwit avvia la procedura per un piano di azionariato diffuso e convoca per il 28 luglio l’assemblea che avrà all’ordine del giorno anche il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2020-2024 per l’amministratore delegato e tutti i ruoli di primo riporto. Inoltre, i soci voteranno la nomina di Angela Maria Cossellu, già cooptata il 23 aprile.

Il cda di Inwit ha deliberato di sottoporre alla prossima assemblea convocata per il 28 luglio 2020 un piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2020-2024 e l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Lo rende noto un comunicato. Il piano è suddiviso in tre cicli omogenei in termini di arco temporale, basato sulla attribuzione di diritti a ricevere azioni gratuite allo scadere del triennio (Periodo di Vesting) a favore dell’amministratore delegato di Inwit e a favore di tutti i ruoli di primo riporto dell’amministratore delegato.