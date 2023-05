Il 91% degli italiani è consapevole del valore strategico delle infrastrutture digitali e l’89% percepisce il 5G come una grande opportunità. E’ questo in sintesi il messaggio che emerge dal terzo Stakeholder Forum di INWIT, dal titolo “Le infrastrutture digitale per la crescita sostenibile del Paese”, in cui è stata presentata l’indagine ad hoc elaborata per INWIT dall’Istituto Piepoli. L’87% del campione associa, inoltre, la digitalizzazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Sempre secondo l’indagine, per il 50% degli italiani il potenziamento delle infrastrutture digitalicontribuisce alla riduzione del digital divide mentre per il 46%,supportala trasformazione digitale della PA. Oltre 6 italiani su 10 sarebbero inoltre disposti ad accettare alcuni disagi, pur di avere una connessione di ultima generazione.

🎙️“Abbiamo voluto caratterizzare il nostro impegno quotidiano con la definizione dei nostri #valori che ruotano intorno al concetto di #svilupposostenibile”.#MichelangeloSuigo @supermik14 Dir. Ext Rel, Comunicazione e Sostenibilità #INWIT a #INWITStakeholderForum pic.twitter.com/wcPhoClFzC — INWIT (@INWIT_Official) May 25, 2023

L’evento ha visto la partecipazione del Sen. Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, e di Laura Cavatorta, Presidente Comitato Sostenibilità INWIT e Comitato ESG SNAM, Diego Galli, Direttore Generale INWIT, Livio Gigliuto, Presidente esecutivo Istituto Piepoli, Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASVIS ed è stato moderato da Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di INWIT.

🎙️“#INWIT è al centro della trasformazione #digitale perché il nostro modello è un abilitatore per gli operatori per uno #sviluppo più efficiente ed efficace”.#DiegoGalli, DG #INWIT a #INWITStakeholderForum pic.twitter.com/WtdfgAe6FB — INWIT (@INWIT_Official) May 25, 2023

Dall’indagine condotta da Piepoli emerge che l’infrastruttura digitale è più più importante di quella elettrica, aeroportuale e portuale.

La PA per essere efficiente ha bisogno del digitale, emerge dall’indagine. Per il 34% degli intervistati è la principale priorità del Paese. Per il 90% degli intervistati il 5G è un’opportunità senza rischi.

Alessio Butti: ‘Infrastrutture digitali fattore abilitante per gli obiettivi del Governo’

“Le infrastrutture digitali, al centro dell’incontro di oggi, sono un fattore abilitante essenziale per accelerare la digitalizzazione italiana e raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti come governo. L’eredità ricevuta dal passato, soprattutto sulla rete fissa, ci impone un cambio di passo, se davvero vogliamo vincere la sfida del futuro e aumentare la competitività del Paese. Per questo siamo al lavoro per avere un Paese cablato con connessioni veloci anche nelle zone più periferiche, e per rendere realtà una Pubblica Amministrazione alleata di cittadini e imprese. Sempre più snella, trasparente e inclusiva” – ha commentato il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti.

Per quanto riguarda il tema delle emissioni elettromagnetiche, Butti dice che “se in Italia avessimo un 5G stand alone non avremmo nemmeno il problema delle emissioni, è vero che più antennine ci sono sul territorio e meglio è”. In tema emissioni e revisione dei limiti, Butti apre e precisa che l’innalzamento va fatto in maniera intelligente: “L’Italia deve adeguarsi alla modalità di misurazione europea, per non dar luogo ad ulteriori incomprensioni”.

Una delle principali linee di evoluzione delle reti delle Telco, realizzabile concretamente già nel breve-medio termine, per migliorare le prestazioni, soddisfare i bisogni degli utenti finali, e contenere i costi infrastrutturali, è l’installazione nella rete delle Telco di piattaforme Edge Cloud Computing (ECC). Per quanto riguarda il fair share, è necessario un confronto che coinvolga anche gli OTT, ha detto Butti, che ha poi ricordato i gravi ritardi di copertura che affliggono il paese. “Ci sono appena 2,65 milioni di unità immobiliari collaudate e l’obiettivo di raggiungere 6,4 milioni di unità immobiliari collaudate entro giugno, come previsto dalla convenzione, è irrealizzabile”, ha detto. “La convenzione prevede che si arrivi a 40 metri dalle abitazioni. Ma gli ultimi 40 metri che li paga? La convenzione è monca”.

Diego Galli: ‘la Tower s a service è alleata delle comunità’

“In qualità di neutral host, realizziamo e gestiamo infrastrutture wireless condivise, digitali e sicure, indispensabili nel processo di trasformazione digitale del Paese, per una società più sostenibile. L’infrastruttura digitale, nel nostro caso la “Tower as a service”, è alleata delle comunità e dei territori, è uno strumento integrato che genera valore, in quanto determina e contribuisce allo sviluppo di opportunità e all’inclusione sociale” – ha dichiarato Diego Galli, Direttore Generale di INWIT.

🎙️“Il nostro è un modello che mette delle #infrastrutture condivise, connesse, digitali e sicure a disposizione efficiente ed efficace di molteplici applicazioni”. #towerasaservice#DiegoGalli, DG #INWIT a #INWITStakeholderForum pic.twitter.com/vDqr2ZL0S5 — INWIT (@INWIT_Official) May 25, 2023

Enrico Giovannini: ‘Infrastrutture digitali fondamentali per obiettivi Agenda 2030 Onu’

“Gli effetti devastanti della crisi climatica e l’aumento delle disuguaglianze, impongono cambiamenti al nostro modello di sviluppo. Un modello che deve tornare ad un capitalismo degli stakeholder e cambiare in profondità la nostra concezione di benessere, includendo equità e rispetto dell’ambiente – ha ricordato Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASVIS-. Tutti gli investimenti devono coniugare, in maniera multidimensionale, un ritorno in termini ambientali, economici e sociali, in particolare quelli per le infrastrutture digitali, fondamentali per costruire uno sviluppo sostenibile e raggiungere i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 Onu”.

🎙️“Chiudere o ridurre il #digitaldivide significa rendere possibile una cittadinanza attiva, per quanto riguarda la vita e il lavoro”.@Laura_Cavatorta Pres. Comitato Sostenibilità #INWIT e Comitato ESG Snam a #INWITStakeholderForum pic.twitter.com/G3uOnDfdl8 — INWIT (@INWIT_Official) May 25, 2023

Laura Cavatorta: ‘Sostenibilità nel core business stesso di INWIT’

“Inwit offre un significativo contributo alla sostenibilità attraverso il suo stesso core business, realizzando infrastrutture digitali che abilitano alla connessione reciproca tra persone, prodotti, dati e servizi, e quindi accelerando, tra le altre cose, l’inclusione sociale sia nei territori un tempo esclusi che nei grandi agglomerati urbani, in vista dell’evoluzione verso le smart cities” – ha detto Laura Cavatorta, Presidente Comitato Sostenibilità INWIT e Comitato ESG SNAM.

🎙️“Ci sono vari modi che #INWIT porta avanti per fare #sostenibilità con il proprio core business. È l’elemento essenziale per essere efficaci nell’impatto che si vuole generare”.@Laura_Cavatorta Pres. Comitato Sostenibilità #INWIT e Comitato ESG Snam a #INWITStakeholderForum pic.twitter.com/h8F2Y0rs2h — INWIT (@INWIT_Official) May 25, 2023

Oggi le istituzioni culturali, le industrie creative e i musei possono godere di un ventaglio di soluzioni innovative messe a punto da un ecosistema di imprese giovani e startup, che accorciando le distanze con i pubblici attuali e potenziali e declinando i nuovi linguaggi, abbracciano soprattutto le generazioni più giovani – ha dichiarato Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita.

“Lo Stakeholder Forum è per noi un appuntamento centrale dell’attività di stakeholder engagement – ha affermato Michelangelo Suigo, Direttore relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di INWIT -. Un momento di condivisione di strategie, obiettivi e risultati, in coerenza con il nostro posizionamento, parte integrante di una gestione responsabile e sostenibile del business, attraverso la quale INWIT intende supportare la transizione digitale ed ecologica del Paese”.