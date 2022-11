INWIT, il nuovo metrò di Milano connesso in 4G e 5G di Tim e Vodafone

Diego Galli, Direttore Generale di INWIT: 'Siamo soddisfatti di aver collaborato con M4, Tim e Vodafone nella realizzazione di infrastrutture di connettività avanzate per la città di Milano e per i suoi turisti'.

INWIT, primo tower operator italiano, ha realizzato le infrastrutture per la connettività 4G e 5G per TIM e Vodafone all’interno della tratta Linate – Susa della M4, la nuova metropolitana di Milano inaugurata due giorni fa.

La tecnologia DAS di INWIT per connettività indoor

La tratta è dotata di un impianto DAS (Distributed Antenna System) di ultima generazione, un sistema di micro-antenne che rende ottimale la trasmissione del segnale voce e dati dei diversi operatori nelle stazioni e nelle gallerie della linea metro M4, consentendo ai passeggeri che percorreranno il tragitto, un utilizzo veloce ed efficace di smartphone, tablet e pc in tecnologia avanzata Ultra BroadBand (4G/5G).

Le micro-antenne installate da INWIT sono di dimensioni ridottissime e facilmente adattabili a qualsiasi ambiente.

“Siamo soddisfatti di aver collaborato con M4, Tim e Vodafone nella realizzazione di infrastrutture di connettività avanzate per la città di Milano e per i suoi turisti – ha dichiarato Diego Galli, Direttore Generale di INWIT -, che conferma il nostro impegno sul territorio e il costante lavoro per la transizione digitale del Paese, a supporto degli operatori di telecomunicazione”.

I lavori proseguiranno anche nei prossimi mesi, parallelamente alla realizzazione della metropolitana, anche per le restanti tratte, che verranno inaugurate nel 2023 e nel 2024, per un totale di 15km e 21 stazioni.