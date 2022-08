Inwit, il 4 ottobre l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

ll Consiglio di Amministrazione di INWIT, riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha preso atto delle dimissioni rassegnate da cinque consiglieri in data 3 agosto 2022 con effetto dal 4 agosto, data del closing dell’accordo di cessione di azioni di Daphne 3 S.p.A. sottoscritto in data 14 aprile 2022 tra TIM S.p.A. e un consorzio di investitori guidato da ARDIAN (“Operazione”), come già comunicato al mercato in pari data. Pertanto, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 13.18 dello Statuto sociale l’intero organo di amministrazione si intende dimissionario con effetto dalla data di sua ricostituzione per delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge e di Statuto, ha proceduto a convocare l’assemblea, inter alia, per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Inoltre, alla luce dell’assetto di governance risultante dal perfezionamento dell’Operazione, il Consiglio di Amministrazione ha accertato che vengono meno i requisiti di indipendenza in capo al consigliere Rosario Mazza e ha ridefinito la composizione dei Comitati endoconsiliari come segue:

ha nominato il Consigliere Secondina Giulia Ravera quale componente il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, attribuendo la Presidenza al Consigliere Laura Cavatorta, già componente dello stesso;

ha nominato il Consigliere Francesco Valsecchi quale componente il Comitato Parti Correlate.

La composizione dei comitati endoconsiliari è disponibile sul sito internet al link https://www.inwit.it/it/governance/organi-sociali/comitati/.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, è convocata il giorno 4 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il centro congressi “Copernico Milano Centrale” in Via Copernico, 38, 20125 Milano.

Il Consiglio ha deliberato di sottoporre agli Azionisti, in sede ordinaria – in aggiunta alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – la modifica della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti e, in sede straordinaria, la modifica dello Statuto sociale, al fine di prevedere la facoltà di svolgimento a distanza dell’Assemblea mediante esclusivamente sistemi di audio video conferenza.L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e tutti i documenti inerenti saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge