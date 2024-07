Inwit esercita l’opzione di acquisto del 51% di Smart City Roma Spa, la società di Boldyn per Roma5G. Boldyn Networks continuerà a svolgere un ruolo chiave all'interno del progetto “Roma5G” almeno per i prossimi 5 anni.

Boldyn Networks, ha annunciato oggi che INWIT ha esercitato l’opzione per l’acquisto del 51% di Smart City Roma Spa, la società di scopo di Boldyn nata per la realizzazione del progetto #Roma5G. Boldyn si è assicurata la concessione di 25 anni di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di #Roma5G alla fine dello scorso anno. Il completamento dell’investimento di INWIT è ancora soggetto all’approvazione normativa, attesa nei prossimi mesi.

“Accogliamo con favore la partecipazione di INWIT’s con Boldyn al progetto flagship #Roma5G. L’infrastruttura 5G che stiamo costruendo a Roma è destinata a supportare l’intero settore nella fornitura di servizi di comunicazione mobile, e il coinvolgimento di INWIT contribuisce a raggiungere questo obiettivo”, commenta Andrew McGrath, Group Chief Commercial Officer di Boldyn Networks. “Boldyn è impegnata nella realizzazione di infrastrutture 5G in Italia, un mercato considerato strategico per noi. Stiamo promuovendo investimenti a lungo termine per consolidare la nostra posizione di leader nelle infrastrutture di telecomunicazione, supportando la transizione digitale del Paese”, ha aggiunto.

Attraverso questo progetto, Boldyn realizzerà, gestirà e manterrà l’infrastruttura che doterà la metropolitana di Roma e i principali luoghi pubblici di una rete 5G, Wi-Fi e Internet of Things. Offrirà inoltre la migliore connettività e sicurezza a 3 milioni di residenti e a oltre 15 milioni di visitatori annuali della città, il cui numero è destinato a crescere significativamente per il prossimo Giubileo 2025.

Con #Roma5G si accelera la transizione digitale della città di Roma, rendendola “veloce, digitale, sicura e sostenibile”. Complessivamente, il progetto prevede investimenti in infrastrutture per oltre 90 milioni di euro nei prossimi 5 anni, una parte dei quali di provenienza pubblica.

Boldyn Networks continuerà a svolgere un ruolo chiave all’interno del progetto #Roma5G almeno per i prossimi 5 anni fino al completamento del programma di costruzione dell’infrastruttura 5G, assicurando che il progetto continui a beneficiare dell’esperienza unica di Boldyn durante questa fase cruciale.

