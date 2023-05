Il direttore generale Diego Galli: 'L'inizio del 2023 conferma il trend di crescita della società a supporto degli operatori per un efficiente sviluppo del 5G, in coerenza con il piano industriale e gli obiettivi di sostenibilità'.

Inwit chiude il primo trimestre in crescita con ricavi a 233,6 milioni (+12,8%), un Ebitda pari a 213,8 milioni (+13,6%) e un utile netto del periodo che si attesta a 82,9 milioni di euro, in crescita del +21,8% rispetto all’anno precedente.

“L’inizio del 2023 conferma il trend di crescita della società a supporto degli operatori per un efficiente sviluppo del 5G, in coerenza con il piano industriale e gli obiettivi di sostenibilità. Rimaniamo focalizzati sulle priorità industriali, dall’accelerazione nella realizzazione di nuovi siti, sia in ambito urbano sia in aree in digital divide, alle coperture dedicate indoor”, commenta il direttore generale Diego Galli.

I ricavi, spiega una nota, sono aumentati grazie alla crescita delle ospitalità con tutti i principali clienti, all’impatto positivo dell’inflazione e allo sviluppo delle coperture indoor e nuovi servizi. Le nuove ospitalità contrattualizzate sono circa 1.080, per il contributo dei clienti anchor Tim e Vodafone e la forte crescita da altri clienti.

In una previsione per tutto il 2023 Inwit si attende una crescita dei ricavi nel range 960-980 milioni di euro, Ebitda margin pari a circa il 91%, stabile rispetto al 2022 e un flusso di cassa ricorrente in crescita nel range 595-605 milioni di euro. Circa la remunerazione degli azionisti, la dividend policy attuale della società prevede dividendi per azione in crescita del +7,5% l’anno fino al 2023. Tali aspettative “riflettono il continuo sviluppo del numero di siti, che sarà rafforzato nel 2023, l’incremento di ospitalità e un ulteriore sviluppo delle ospitalità indoor DAS/micro-grid e i benefici legati all’inflazione” spiega una nota.

I risultati industriali evidenziano un’ulteriore crescita sia nel numero di ospitalità, che nel numero di siti realizzati e nel Tenancy Ratio che si conferma tra i più alti nel settore. Le nuove ospitalità contrattualizzate sono circa 1.080, per il contributo dei clienti anchor Tim e Vodafone e la forte crescita da altri clienti; il totale nuove ospitalità al 31 marzo è in crescita del +27,0% su base annua. Continua la crescita dei nuovi progetti di coperture dedicate indoor, 20 nel trimestre, delle installazioni di nuove remote unit DAS, circa 300 nel primo trimestre 2023, a testimonianza del crescente interesse di mercato per le coperture dedicate multioperatore e dello sviluppo delle nostre infrastrutture con la realizzazione di 130 nuovi siti.