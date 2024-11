INWIT all’assemblea ANCI: le torri Tlc al servizio del territorio

Suigo (INWIT): “Grazie alla capillarità delle nostre infrastrutture digitali e condivise portiamo all’Assemblea ANCI soluzioni per rendere più smart non solo le grandi città ma anche i borghi e le aree rurali”.

Soluzioni per smart city e smart rural, monitoraggio dell’aria e degli incendi boschivi, riduzione del digital divide, torri e coperture 4G e 5G dedicate multi-operatore per location indoor DAS (Distributed Antenna System). Questi alcuni dei temi che INWIT, principale digital infrastructure company italiana, porta all’assemblea annuale di ANCI, dal 20 al 22 novembre al Lingotto Fiere di Torino.

25mila torri e 600 location coperte con DAS

In una società iperconnessa come quella attuale, gli ecosistemi digitali devono essere capaci di innovare i modelli di business, sviluppare nuove esperienze all’interno di spazi reali e virtuali per veicolare nuove soluzioni e servizi. Per fare tutto ciò sono necessarie le autostrade digitali sulle quali far scorrere in maniera efficace questo ecosistema: ecco che le infrastrutture di INWIT, digitali, condivise, sicure, distribuite e connesse, diventano indispensabili. Le nostre quasi 25.000 torri e 600 location indoor coperte con DAS consentono, infatti, a città e borghi di diventare sempre più “smart”. Con la digital transformation in atto si stanno già sviluppando applicazioni nella Pubblica Amministrazione, nei trasporti e nella mobilità, nella gestione e distribuzione dell’energia, nell’illuminazione pubblica, nella sicurezza urbana, nella gestione dei rifiuti, nella manutenzione e ottimizzazione degli edifici pubblici e privati come scuole, università, ospedali e musei, nei sistemi di comunicazione e di informazione e in altri servizi di pubblica utilità.

Salvaguardia dell’ambiente, smart city e smart rural

L’azione di INWIT è volta anche a salvaguardare l’ambiente, la biodiversità e i nostri territori sia nelle grandi città (“smart city”) che nei borghi o nelle aree rurali e (“smart rural”). Come nel caso del monitoraggio della qualità dell’aria o della prevenzione dagli incendi grazie a sensori IoT, videocamere smart dotate di intelligenza artificiale e gateway installati sulle nostre torri. Attività di monitoraggio dell’ambiente e del territorio grazie alle torri di INWIT per dare supporto al prezioso lavoro delle Amministrazioni locali, delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Appuntamento all’assemblea ANCI al Lingotto Fiere di Torino

Tutto questo potrà essere sperimentato all’Assemblea ANCI: nello spazio espositivo di INWIT, Sindaci, Amministratori locali e visitatori potranno scoprire, attraverso visori per la realtà virtuale di ultima generazione, l’innovativo ruolo delle torri di telecomunicazione e comprendere così meglio il valore delle infrastrutture digitali per comunità locali e territorio.

Esperienze immersive

Grazie al modello di una torre digitale di circa 2 metri, sarà possibile effettuare quattro diverse esperienze immersive.

La prima riproduce il monitoraggio per il rischio degli incendi, evidenziando come la velocità di intervento, resa possibile da apposite telecamere smart con AI allestite sulla torre, sia fondamentale per la salvaguardia del territorio;

la seconda mostra come, attraverso sensori IoT che permettono di controllare in maniera dettagliata ecosistemi particolarmente sensibili, le torri abilitino la possibilità di misurare la qualità dell’aria;

il terzo scenario si focalizza sulla tutela della biodiversità, con la simulazione del monitoraggio della flora e della fauna di aree protette o a rischio;

la quarta esperienza in realtà virtuale (VR) approfondisce la funzione della torre come abilitatore di connettività degli operatori di tlc (4G, 5G, FWA).

Sempre attraverso la realtà virtuale è inoltre possibile conoscere la potenzialità dei sistemi di micro-antenne per location indoor DAS (Distributed Antenna System), in grado di portare la connettività multi-operatore, anche 5G, in luoghi difficilmente accessibili o particolarmente affollati, come ospedali, musei o metropolitane.

Suigo (INWIT): ‘Nostre soluzioni per rendere più smart città, borghi e aree rurali’

“Grazie alla capillarità delle nostre infrastrutture digitali e condivise portiamo all’Assemblea ANCI soluzioni per rendere più smart non solo le grandi città ma anche i borghi e le aree rurali”, ha commentato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT. “Questo significa contribuire a dotare i Comuni di soluzioni intelligenti, sostenibili ed efficienti, mettendo al centro dell’attenzione i cittadini e le loro esigenze, grazie all’utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro”.

