Infrastrutture cloud, il settore accelera quest’anno (grazie all’AI)

Il mercato delle infrastrutture cloud sì rafforza nel terzo trimestre del 2024, con un aumento del 23% nella spesa aziendale per i servizi cloud, raggiungendo un valore di 84 miliardi di dollari a livello globale (dai 15,7 miliardi dello stesso periodo del 2023). Crescita, che segna il quarto trimestre consecutivo di accelerazione, attribuita in gran parte all’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa (gen AI).

Nonostante le difficoltà economiche e politiche legate all’ormai scenario internazionale caratterizzato da crescente tensioni geopolitiche, il mercato continua a spingere la spesa per i servizi cloud verso nuovi massimi.

Crescita record: nuove capacità tecnologiche portano a una crescita di domanda e ricavi

Negli ultimi quattro trimestri, inoltre, il mercato è cresciuto di quasi 16 miliardi di dollari, mentre nei quattro trimestri precedenti la cifra corrispondente era di 10 miliardi di dollari, ha spiegato in una nota John Dinsdale, analista capo presso Synergy Research Group.

“Date le dimensioni già enormi del mercato, stiamo assistendo a un’impennata impressionante della crescita. Mentre alcuni venti contrari del mercato sono diminuiti, è senza dubbio l’intelligenza artificiale il fattore principale dietro questo incremento. Nuovi servizi e tecnologie orientati all’intelligenza artificiale stanno aiutando i principali provider cloud a cavalcare l’onda: nuove capacità portano a una domanda maggiore e maggiori ricavi, che a loro volta consentono maggiori investimenti nelle tecnologie sottostanti“, ha precisato Dinsdale.

Crescono infrastrutture e piattaforme “as-a-Service“

Il Report di Synergy Research Group stima che i ricavi trimestrali dei servizi di infrastruttura cloud (inclusi IaaS, PaaS e servizi cloud privati ​​ospitati) siano stati di 83,8 miliardi di dollari, con ricavi negli ultimi dodici mesi pari a 313 miliardi di dollari.

I servizi IaaS e PaaS pubblici rappresentano la maggior parte del mercato e sono cresciuti del 24% nel terzo trimestre.

Amazon, Microsoft e Google si spartiscono più del 60% del mercato mondiale

Ma è un mercato fortemente controllato da pochi soggetti. Tre le aziende di rifermento che hanno consolidato le proprie posizioni sullo scenario globale nel terzo trimestre del 2024: Amazon, con una quota di mercato del 31%, Microsoft, con una quota di mercato del 20% e Google, con il 13%.

Tutte e tre le aziende insieme tengono in mano tre quarti del mercato e hanno visto aumentare i loro tassi di crescita rispetto all’anno precedente, con miglioramenti particolarmente forti per Amazon e Google. La crescita del mercato è stata in parte trainata dall’intelligenza artificiale (IA), in particolare dai nuovi servizi e tecnologie orientati all’IA.

Seguono in seconda fascia Oracle, Huawei, Snowflake e Cloudflare.

Dominio USA, ma Italia nel gruppo di Paesi che cresce più rapidamente

Gli Stati Uniti sono il paese con la fetta più grande. Le dimensioni del mercato statunitense superano di gran lunga l’intera regione Asia-Pacifico, con una crescita del 23% nel terzo trimestre del 2024.

In Europa i più grandi mercati cloud sono il Regno Unito e la Germania, ma i tassi di crescita più elevati si sono registrati in Irlanda, Italia e Spagna.

Complessivamente, il valore del mercato dei servizi e delle infrastrutture cloud a livello mondiale cresce del +23% nei primi sei mesi del 2024, a 427 miliardi di dollari.

